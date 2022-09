Turquia é o país do mundo com mais refugiados: 3,7 milhões

Ancara diz que mais de 100,000 refugiados já passaram para a Europa. Atenas responde que só umas centenas entraram no seu território, e que a polícia repeliu outros que o tentavam fazer. Afinal o que se está a passar na fronteira greco-turca?

Uma enorme confusão, e sobretudo uma guerra de propaganda. Suleyman Soylu, o ministro do Interior turco, disse ontem que mais de 100 mil refugiados já passaram para a Europa. “A Europa tem de receber a sua quota-parte do fardo dos migrantes”, repetiu na segunda-feira o Presidente Recep Tayyip Erdogan. O seu assessor de comunicação, Fahrettin Altun, explica a mudança de política que se seguiu aos confrontos na província de Idlib, que vitimaram 34 soldados turcos na semana passada: “Nós não forçamos ninguém a partir – quem quiser pode ficar na Turquia, mas quem quiser pode partir. Temos recursos limitados, e estamos a preparar planos de contingência para eventualmente receber mais refugiados da Síria, por isso não vamos investir mais na prevenção da migração para a Europa”, explicou. “Todos os nossos apelos foram ignorados. A situação em Idlib é crítica. Perdemos a paciência, devido à falta de apoio. Não podemos tolerar mais a abordagem de que os migrantes são um problema só nosso”, disse ainda Altun.

A Turquia já alberga 3,7 milhões de refugiados sírios, e quase mais um milhão de outras nacionalidades – é o país do mundo com mais refugiados em termos absolutos. Erdogan repete frequentemente que o país já gastou €20 mil milhões no seu acolhimento.

Em 2016, a Turquia e a UE assinaram um acordo, ao abrigo do qual a Turquia se comprometia a impedir a saída de refugiados do seu território, e em contrapartida recebia €6 mil milhões para ajudar na assistência e integração dos mesmos. Durante os últimos 3 anos o acordo funcionou – a vaga de migrantes que abalou a Europa no Verão de 2015 praticamente estancou. Mas Erdogan queixa-se repetidamente de “promessas quebradas”,” fundos que não chegaram”, e “falta de apoio”. Os ataques aos soldados turcos em Idlib foram a última gota de água.

Grécia em alerta

A mudança de política na Turquia aumentou consideravelmente a tensão com a vizinha Grécia. As autoridades gregas puseram o exército em estado de alerta máximo, e o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis avisou que “a Grécia está determinada em defender as suas fronteiras”: “ninguém deverá atravessar para a Grécia ilegalmente, porque será logo repatriado”. O Governo grego avisou ainda que decidiu suspender todos os novos pedidos de asilo durante um mês. Já o ministro da Defesa, Nikos Panagiotopoulos, acusou a Turquia de “organizar o transporte de migrantes para a fronteira grega”.

As autoridades gregas recusam os números avançados pelo governo turco e avançam que repeliram a entrada de 10.000 migrantes no Sábado, e pelo menos 5.000 ontem, no posto fronteiriço de Pazarkule/Kastanies, perto da cidade turca de Edirne. A Grécia e a Turquia partilham uma fronteira terrestre de 200km, mas a maior parte desta é um rio de águas turbulentas, onde nos últimos anos várias dezenas de migrantes perderam a vida. A fronteira de Pazarlule/Kastanies fica precisamente no único sector sem qualquer obstáculo físico da fronteira.

Um refugiado sírio, Ahmed Abu Emad, de Alepo, foi morto nos confrontos desta segunda-feira com a polícia grega naquela área, alegadamente baleado. A polícia grega barrou a fronteira com arame farpado, e tem respondido com gás lacrimogéneo à chuva de pedras e às tentativas de forçar a entrada em território grego pela multidão que se acumula no lado turco.

Uma criança morreu, também esta segunda-feira, quando um barco de migrantes se virou ao largo da ilha grega de Lesbos - os outros 47 passageiros foram salvos. Pelo menos 1200 migrantes atravessaram de barco da costa turca para as ilhas gregas nos últimos dois dias, anunciou a Comissão das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

O tema dos refugiados já dominava a agenda política grega mesmo antes desta crise: o primeiro-ministro visitou recentemente várias ilhas gregas onde existem desde há longa data campos de refugiados, a maioria sobrelotados e com condições degradantes. Mitsotakis prometeu deslocar imediatamente alguns deles para a parte continental do país, depois de várias manifestações violentas de protesto contra a presença de migrantes. Este fim de semana alguns locais incendiaram um centro de receção de migrantes abandonado na ilha de Lesbos, enquanto outros impediram um barco de migrantes de acostar.