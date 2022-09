Bibi está à beira de alcançar a maioria para poder governar

Com 90% dos votos contados, o bloco pró Bibi conta com 59 assentos, a apenas dois de distância da maioria absoluta no Knesset, revela o jornal "Haaretz".

O bloco de direita pró partido Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, é composto por oito partidos e tem por agora uma vantagem de cinco assentos sobre o bloco de centro esquerda, que soma 54 assentos.

O jornal israelita adianta que o ressurgimento de Bibi pode dar origem a uma crise constitucional uma vez que ele começará a ser julgado por alegada corrupção no dia 17 e março.

Já o "Times of Jerusalem" sublinha esta terça-feira que tudo indica que Benjamin Netanyahu vai ter uma impressionante vitória nos escrutínios de segunda-feira, ainda que restem algumas dúvidas sobre o sucesso de formação de uma coligação governativa.

Quando faltam apurar 10% dos votos, o Likud obteve 29,25%, o equivalente a 36 assentos. Este resultado pode significar o fim de um impasse que tem impedido o funcionamento do governo de Israel a 100% há mais de um ano.