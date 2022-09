Extremismos. Denegrir para dividir está na ordem do dia

O Carnaval de Campo de Criptana contou este ano com um desfile encabeçado por oficiais nazis, seguidos de carro alegórico em forma de comboio com chaminés de forno crematório e por uma procissão de dançarinas-prisioneiras ostentando borrões de tinta vermelha sobre o coração a agitar bandeiras com a estrela de David. No centro desta terriola situada uns 40 quilómetros a sudoeste da capital espanhola que não conta com mais de 13 mil habitantes, o entusiasmo perante o desfile não era esfusiante, porém também não havia sinal de incómodo. Naquele Carnaval ninguém levou a mal quebrar um tabu de sete décadas. Se não fosse o veemente protesto feito pela embaixada de Israel a Madrid, dir-se-ia ser uma marcha “normal” sem aparente comoção.

No último domingo, numa reação de carga contrária, o Presidente da Croácia, Zoran Milanovic, juntou-se aos ativistas LGBT+ para manifestar o seu repúdio pela queima de uma efígie representando dois homens e uma criança durante um festival na cidade de Imotski, no sul do país. Milanovic condenou “qualquer forma de discurso de ódio ou agressão e qualquer ato que insulte o povo croata ou contribua para divisões da sociedade”.

