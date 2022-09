EUA. Dólare$ para que vos quero

Nos últimos dois debates televisivos entre os candidatos democratas à Casa Branca, uma das palavras mais repetidas foi “multimilionários”. Há cerca de 15 dias, em Las Vegas, quando questionado se eles deveriam existir, Bernie Sanders, o favorito, disse: “Não.”

O único representante daquela classe em palco, Michael Bloomberg, defendeu-se. “Trabalhei duro toda a vida. Agora estou disposto a devolver à sociedade o que me foi propiciado.” Enquanto ouvia, o senador do Vermont revirava os olhos.

