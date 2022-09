Caudilhos. Das origens ao chavismo

No dia 11 de fevereiro de 2020, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, e reconhecido por mais de 50 países como presidente interino do país, aterrou em Caracas depois de um périplo de três semanas por algumas das mais importantes capitais mundiais. A escolta enviada para o proteger terá sido propositadamente negligente, e não evitou que Guaidó fosse agredido. Mas a chegada de Juan Guaidó, num voo da TAP proveniente de Lisboa, seria motivo para factos ainda mais surpreendentes. Além de Juan José Marquéz, tio de Juan Guaidó, e que o acompanhou no périplo, ter sido detido, o Governo de Nicolás Maduro acusou a TAP de ter permitido o transporte de explosivos para a Venezuela.

Esta acusação delirante é reflexo do desnorte de Maduro, e da falência da “revolução bolivariana” iniciada por Hugo Chávez. Nos cerca de 200 anos de independência, a Venezuela viveu cerca de 50 anos em regime representativo, e cerca de 150 anos sob experiências de matriz autoritária. Infelizmente, a Venezuela não é caso único na América Latina. As práticas autoritárias têm aí raízes profundas, e foram, na maioria das vezes, protagonizadas por caudilhos, figuras típicas do mundo latino americano. Quem foram então esses caudilhos? O que os caracteriza, como surgiram e como evoluíram? Este é um roteiro breve pela História do caudilhismo latino-americano.

