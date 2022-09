Ataque em Idlib agrava crise humanitária na Síria

Pelo menos 33 soldados turcos foram mortos na província de Idlib, no noroeste da Síria, depois de um raide aéreo que colocou a Turquia e a Rússia à beira de um confronto direto, e abalou os meios diplomáticos um pouco por todo o mundo.

Apesar dos relatos sugerirem que os aviões que bombardearam a coluna turca eram russos, Ancara acusou prontamente o regime de al-Assad, e desencadeou uma vasta retaliação, durante várias horas, atingindo “todos os alvos conhecidos do regime”, segundo o porta-voz do presidente turco. “Não vamos olhar passivamente e deixar acontecer em Idlib o que aconteceu no Ruanda e na Bósnia”, disse Fahrettin Altun, depois de uma longa reunião de emergência em Ancara, liderada pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, os ministros da Defesa e dos Estrangeiros, e vários comandantes militares. Ancara ameaçou punir severamente aqueles que mataram os seus soldados, e prometeu “continuar a operar na Síria”.

O raide aéreo sobre a coluna turca aconteceu um dia depois de milícias rebeldes apoiadas pela Turquia terem reconquistado a estratégica cidade de Saraqeb, que tinha caído para o regime três semanas antes. Moscovo e Damasco acusam a Turquia de armar e apoiar os grupos terroristas que os turcos deveriam expulsar da província. Nas últimas semanas, e no seguimento da ofensiva de al-Assad sobre Idlib, os turcos cederam aos rebeldes armamento cada vez mais sofisticado, incluindo carros de combate e artilharia.

Os violentos combates na região levaram ao maior êxodo de refugiados desde a II Guerra Mundial – um milhão de pessoas estão em fuga em direção à fronteira turca, que se encontra fechada. A Turquia, que já abriga 3,6 milhões de refugiados sírios, tem criticado a passividade do Ocidente perante esta enorme crise humanitária, e ontem mesmo algumas fontes próximas do Governo de Ancara sugeriram que a partir de agora Ancara vai deixar passar os refugiados através das suas fronteiras marítimas e terrestres com a UE, no que já se tornou uma das habituais formas de pressão de Ancara sobe os governos europeus.

E se a crise humanitária em Idlib ainda não tinha despoletado grandes reações, o agravamento do conflito na quinta-feira levou finalmente o mundo a acordar para a grave situação. António Guterres, o secretário-geral da ONU, pediu um cessar fogo imediato, alertando para “o risco de uma escalada do conflito”. Mas uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU ontem mesmo resultou num impasse, com a Rússia a defender que a paz não será possível enquanto os elementos terroristas não forem eliminados da província. Também Washington veio “em apoio do nosso aliado na NATO,” e um comunicado do Departamento de Estado pediu o fim da “desprezível ofensiva do regime de Assad, apoiada pela Rússia e pelas milícias iranianas”. O ministro dos Estrangeiros turco Mevlut Cavusoglu falou ontem a noite com o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg, certamente pedindo ajuda, mas será pouco provável que a Aliança Atlântica faça mais do que enviar solidariedade – as tropas tucas não foram atacadas em solo turco, antes numa ação em território da Síria, no âmbito de uma operação que não foi apoiada pela NATO.

A Turquia tem uma presença militar em Idlib desde 2018, no seguimento dos acordos de Astana e Sochi com a Rússia e o Irão, segundo os quais Ancara e Moscovo deveriam fiscalizar um acordo de cessar-fogo entre as tropas do regime e a oposição. Ancara comprometeu-se a expulsar da região as várias milícias jiadistas.

Em abril passado al-Assad iniciou uma ofensiva para reconquistar a província, sempre com o apoio militar russo, acusando a Turquia de ter falhado na sua missão. Os combates intensificaram-se em dezembro, e as tropas do regime avançaram consideravelmente, cercando vários dos postos militares turcos. Em vez de retirar, Erdogan decidiu então reforçá-los, enviando milhares de homens, e um vasto arsenal de blindados, tanques e peças de artilharia, e nas últimas semanas as suas tropas começaram a apoiar mais ativamente as milícias rebeldes, levando a vários confrontos diretos com o regime.

Desde o início do mês já morreram mais de 50 soldados turcos, mas o ataque de ontem à noite foi o mais grave, e ameaça despoletar uma guerra a larga escala entre Ancara e Damasco – e colapsar de vez a frágil relação entre Erdogan e Putin, que nos últimos anos tinham protagonizado uma aproximação estratégica a vários níveis, apesar de estarem em lados opostos em várias frentes de batalha (na Síria como na Líbia).