“Ter voz própria em Lisboa” é prioridade para o presidente do governo autónomo da Catalunha

“Portugal é o país que mais pode entender a luta da Catalunha”, assegurou Quim Torra esta quinta-feira, em Lisboa. O presidente do governo autonómico catalão veio reabrir a respetiva delegação em Portugal, que esteve dois anos sem funcionar na sequência do referendo de autodeterminação de 2017, proibido por Espanha. Torra acredita que o nosso país pode contribuir para as negociações iniciadas na véspera entre o seu Executivo e o Governo espanhol. Fez questão de estar neste ato, frisando que não assiste a todos pelo mundo fora.

“Não se trata de mínimos nem de máximos, mas de fazer propostas”, afirmou ao Expresso o dirigente catalão, a propósito da mesa de negociação encetada em Madrid, que o levou a encontrar-se com o primeiro-ministro Pedro Sánchez. “O Governo espanhol reconheceu, por fim, o governo catalão como interlocutor e admitiu a existência de um conflito político”, celebrou Torra.

Acrescenta, contudo, que falta uma contraproposta ao que os catalães levaram para Madrid, e que passa por dois eixos: autodeterminação (nos moldes em que esse direito foi exercido nos últimos anos por regiões como a Escócia ou o Quebeque) e uma amnistia global. “Não se trata só dos políticos que estão presos mas dos vários processos judiciais em curso”, detalhou Torra, que considera mesmo necessário “algum tipo de reparação pelo sofrimento infligido”.

Encontros mensais sem prazo

Sánchez e Torra acordaram dar periodicidade mensal aos encontros da mesa de negociação e garantem que os pactos a quem cheguem terão “segurança jurídica”, o que põe de lado a via unilateral para a secessão adotada pelo anterior presidente autonómico, Carles Puigdemont, fugitivo à justiça, instalado em Bruxelas e eleito eurodeputado em maio de 2019, contra a vontade do Governo espanhol.

pedro cordeiro

As negociações levarão “o tempo que for preciso”, assegura Torra. É possível que já não seja ele a vê-las chegar a bom porto, uma vez que não será candidato às eleições regionais que se realizarão este ano. Ele próprio anunciou-as para depois da aprovação do orçamento regional, esperada esta primavera, mas sem fixar uma data. “Foi com grande honra que aceitei ser presidente, por dever de cidadania. Considero que quando houver eleições terei feito a minha parte e, por isso, não serei candidato”, esclareceu ao Expresso.

O dirigente independentista falava com jornalistas, a quem respondeu em espanhol depois de uma curta cerimónia em que só falou catalão e inglês. Nela citou o poeta seu conterrâneo Joan Maragall, que no século XIX descreveu Portugal e a Catalunha como “irmãos afastados”. “Partilhámos muitos momentos históricos”, afirmou Torra, referindo a luta “contra uma Castela autoritária” que o político puxa sempre para a atualidade. Agora quer a delegação “ao serviço das pessoas, das empresas que queiram investir na Catalunha ou de quem queira fazer acordos culturais”. Há, prosseguiu, 993 empresas catalãs a operar em Portugal.

Assegurando sentir “a simpatia de muitos portugueses”, incluindo “académicos e políticos de todos os partidos”, Torra reconheceu que o Governo português tem Madrid como único interlocutor. Contrapõe que “os cidadãos devem compreender que a luta pela independência da Catalunha tem que ver com eles e até com os ideais da revolução de 25 de abril de 1974”. Isto porque acredita que o que está por decidir é “quanta democracia está Espanha disposta a aceitar”, em referência à consulta popular que defende.

Encerramento após referendo ilegal

Foi a última tentativa de chamar os catalães às urnas, sem base legal, que ditou o fecho da anterior delegação catalã em Lisboa, que ficava no mesmo prédio da Avenida da Liberdade que alberga a atual. O Governo espanhol do conservador Mariano Rajoy aplicou então o artigo 155 da Constituição, suspendendo a autonomia catalã e dissolvendo as suas instituições. O secretário de relações exteriores do governo catalão, Alfred Bosch, destacou o nome da rua lisboeta como adequado ao momento atual e pediu liberdade para o seu antecessor, Raül Romeva, um dos presos a cumprir pena por sedição.

pedro cordeiro

Defendendo que a delegação “nunca devia ter sido fechada”, Bosch acusou o então ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, de ter procurado impedir a reabertura das representações catalãs no exterior. “Perdeu a guerra”, afirmou, sublinhando que há 15 delegações a funcionar. Num típico gesto de quem quer assumir a Catalunha como país, o governante lembrou que Japão e Malta têm embaixadas no mesmo edifício.

A seu ver, o Governo português pode ajudar Sánchez – da mesma família política que António Costa – falando com os catalães e “ouvindo as duas partes”. Sem dar detalhes sobre as entidades com quem contacta em Portugal, Bosch garante que são mais do que é divulgado em público, mas “as tarefas diplomáticas exigem discrição”. Torra recordou que em 2012 o presidente catalão Artur Mas foi recebido por Cavaco Silva e Passos Coelho.

Para o delegado do governo catalão em Portugal, a abertura das novas instalações “restabelece a normalidade”. Rui Reis equiparou o sentimento catalão da “enyorança” à muito lusa “saudade”, lembrando palavras do poeta Fèlix Cucurull e prometendo uma “ponte institucional” a ligar Portugal à Catalunha, um “ator internacional fundamental” para o nosso país nos âmbitos económico, social e cultural.

Reis elogiou ainda a colaboração estabelecida este ano entre o instituto Camões e o seu parente catalão, o instituto Ramón Llull, durante o festival Correntes d’Escritas, realizado este mês na Póvoa do Varzim. Esta quinta-feira pelas 18h30 Quim Torra inaugura em Lisboa a exposição “A língua catalã, dez milhões de vozes europeias”, na Biblioteca Camões, em Lisboa.