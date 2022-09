México. A morte de Fátima, de sete anos, e os monstros que moram ao lado

Na tarde de terça-feira, 11 de fevereiro, as nuvens tapavam o céu da Cidade do México. Um vento morno envolvia a capital, caótica e agitada. Neste dia igual a tantos outros, Fátima Aldriguett Antón saiu de casa pouco antes das 14 horas. Sete anos num corpo franzino. Cabelo liso, castanho, curto. Com a mãe e um dos irmãos, percorreu poucas ruas do bairro Tulyehualco, no sul da cidade, até ao Colégio Enrique Rébsamen. A família despediu-se à porta da escola, “hasta luego”. Sem saber, Magdalena Antón abraçava a filha pela última vez.

