Eventos desportivos, festivais de cinema, concertos cancelados. As outras ‘vítimas’ do Covid-19

Os Jogos Olímpicos e o torneio das Seis Nações poderão figurar entre as ‘vítimas’ do Covid-19, caso não serenem as preocupações de saúde pública que envolvem atualmente a evolução da epidemia causada pelo novo coronavírus. Em pleno cenário de alerta, com as autoridades de saúde a avaliarem todos os cenários para tentar combater a progressão da infeção, são vários os eventos em risco, entre competições desportivas, concertos ou festivais de índole cultural.

Se na Ásia se somam cancelamentos e iniciativas adiadas, a Europa vê-se forçada a ponderar também ajustes de agenda. A jogar pelo seguro, vários artistas em tourné cancelaram já totalmente as datas marcadas nas cidades afetadas. Stormzy, cantor de hip hop foi um dos que adiou o percurso asiático da sua próxima ‘tour’ global, enquanto Mabel, cantora e compositora britânica-espanhola, cancelou todas as datas previstas para atuar em Itália.

Sobre os Jogos Olímpicos, a realizar em Tóquio e com início marcado para 24 de julho, não há por enquanto certezas. Há que acompanhar a situação e perceber como evolui a epidemia, afirmou um membro sénior do Comité Olímpico Internacional, ainda que a possibilidade de reduzir o revezamento da tocha olímpica esteja a ser seriamente considderado, como forma de evitar a propagação do coronavírus.

Esta quarta-feira, a União Irlandesa de Rugby informou que os jogos das seleções masculina e feminina entre a Irlanda e a Itália seriam adiados, por recomendação do governo e de consultores de saúde pública, escreve o “The Guardian’. Uma notícia que se segue ao cancelamento da partida, no fim-de-semana passado, entre a equipa feminina da Itália e da Escócia.

No que ao torneio das Seis Nações diz repeito, foi já adiado o desafio entre a Irlanda e a Itália, agendado para Dublin, a 7 de março. “Esse jogo constituiria um risco significativo”, considerou o ministro da Saúde irlandês, Simon Harris.

Originalmente agendado para Nanjing de 13 a 15 de março, o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor foi adiado para o próximo ano, da mesma forma que o Grande Prémio de Fórmula 1 da China, originalmente marcado para 19 de abril, ficou sem efeito. Datas alternativas estão ainda a ser equacionadas, enquanto as três primeiras corridas da temporada - na Austrália, Bahrein e Vietname - estão sob crescente ameaça de cancelamento.

A Bienal de Veneza é outro dos eventos em risco. Para já, a organização cancelou a conferência de imprensa prevista para a próxima semana em Londres. E no que ao cinema diz respeito, se na China foi cancelada a estreia do novo James Bond – deveria acontecer em abril -, também o cenário está tremido para os festivais internacionais mais sonantes, como Cannes (em maio) e Veneza (em setembro).