Colorado prestes a tornar-se no 22.º estado dos EUA a abolir pena de morte

O Colorado está prestes a tornar-se no 22.º estado norte-americano a abolir a pena de morte, noticiou esta quarta-feira a agência Associated Press (AP). Hoje, os representantes na câmara estadual de maioria democrata aprovaram o projeto de revogação e enviaram-no ao governador democrata Jared Polis, que prometeu assiná-lo. Esta é a sexta vez que tentam revogar a pena de morte no Colorado desde 2009.

O projeto de lei aprovado, em janeiro, pelo Senado estadual, dominado pelos democratas, aplicava-se aos crimes praticados a partir de 1 de julho e não afetava o destino de três homens que se encontram no corredor da morte, no Colorado, e que enfrentam execução por injeção letal. Jared Polis sugeriu que se considerasse a clemência para esses três homens.