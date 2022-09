70 anos depois, a porta por onde reis e deputados entravam na Câmara dos Comuns foi redescoberta

Uma placa colocada em 1895 em Westminster Hall – parte do Palácio de Westminster, em Londres, que também inclui as duas Câmaras do Parlamento do Reino Unido – mencionava a existência de uma passagem direta para a Câmara dos Comuns, mas poucos acreditavam na veracidade do que estava ali escrito. No entanto, a insistência de uma consultora de histórica do Parlamento, Elizabeth Hallam Smith, permitiu desvendar a passagem, que tem contornos míticos.

A história da investigação, contada pela BBC, permite afirmar sem margem para dúvidas que, durante 70 anos – desde a remodelação originada pelos bombardeamentos alemães sobre Londres, na II Guerra Mundial –, ninguém tinha posto o pé na câmara, que terá sido construída para a coroação de Carlos II, em 1660. Após um período em que terá sido frequentemente utilizada, a passagem foi bloqueada em ambos os lados em 1851, ficando gradualmente esquecida. Nem as obras em meados do século XX serviram para a recolocar no mapa de Westminster.

“Era o caminho através do qual a procissão do 'speaker' entraria, a caminho da Câmara dos Comuns. Foi o caminho que Carlos II fez para a sua coroação, assim como Jaime II, e era a entrada principal para a Câmara dos Comuns”, frisa Hallam Smith. O atual "speaker" [presidente], Lindsay Hoyle, foi um dos primeiros a reentrar na sala: “Estou muito orgulhoso dos meus funcionários por terem feito esta descoberta”.

Elizabeth Hallam Smith começou a investigar o assunto com mais afinco após ter visto uma foto de uma câmara como uma passagem bloqueada por tijolos. Depois, descobriu um documento do arquiteto responsável pelas renovações de 1950, em que este revelava a ideia de esconder a passagem com um painel de madeira. Após analisarem um claustro usado até há três anos como gabinetes do Partido Trabalhista – e atualmente como bengaleiro para os deputados –, funcionários do Parlamento encontraram uma pequena fechadura escondida.

A custo, conseguiram abri-lá e o painel deu origem a uma câmara cujo acesso para Westminster Hall está completamente bloqueado por tijolos há 150 anos – tal como a historiadora tinha verificado na fotografia.

daniel leal-olivas

A entrada na pequena câmara – o Palácio de Westminster tem uma arquitetura intrincada, resultado de várias remodelações e composto da união de mais de 1000 salas, 100 escadarias e cinco quilómetros de corredores – proporcionou ainda mais duas surpresas: a lâmpada colocada na sala – da marca alemã Osram e identificada como propriedade de sua Majestade – ainda funcionava e encontrou-se um grafito dos trabalhadores que terão selado a passagem em 1851.

“Esta sala foi fechada por Tom Porter, que gostava muito de Ould Ale ["Old ale", uma cerveja típica de Inglaterra]”, pode ler-se nesta espécie de ata, datada de 11 de agosto de 1851.