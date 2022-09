Covid19. Bruxelas dá mais 232 milhões de euros para travar surto mas não vê urgência no fecho de fronteiras

O agravamento do número de casos de infeção pelo novo coronavírus em Itália levou a Comissão Europeia aumentar a resposta à epidemia. Há mais um envelope de 232 milhões de euros para ajudar a travar o Covid19, dentro e fora da Europa; e um novo pedido de avaliação de risco ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das doenças, que fará ainda parte de uma missão conjunta com a Organização Mundial da Saúde que parte esta terça-feira para Itália.

Bruxelas insiste na necessidade de coordenação de esforços entre Estados-membros, mas sem recomendar para já a introdução de controlos nas fronteiras da União Europeia. Sobre uma possível "suspensão coordenada de Schengen", que permite a livre circulação entre a maioria dos países europeus, o comissário para a Gestão de Crise diz que não se está "a avançar ainda para isso".

Janez Lenarčič admite que se está a "trabalhar em vários planos de contingência e em vários cenários". Não exclui a possibilidade de introdução de controlos no futuro, mas para já a mensagem é para que os governos mantenham a cabeça fria, não tomem decisões desajustadas da realidade mas "apoiadas em evidências científicas", "proporcionais" e de "forma coordenada" com os restantes países da UE. "Será lamentável se esta situação for politizada", afirma Lenarčič.

Este domingo, a Áustria decidiu suspender as ligações ferroviárias a Itália - entretanto já reabertas, depois de testes realizados a passageiros vindos de Veneza terem dado negativo - e a líder da extrema direita em França, Marine Le Pen, pediu o fecho das fronteiras a sul. Mas nem o Governo francês avança já nesse sentido, nem o italiano.

"Não há ainda razão para uma iniciativa desse tipo", afirmou o primeiro-ministro Giuseppe Conte, citado pelo Euroactiv, argumentando que a introdução temporária de controlos teria um efeito devastador na economia italiana. O país está sob pressão, com cinco mortes confirmadas e o número de infetados com coronavírus a aumentar para mais de 200 casos. É a situação mais complicada na Europa e já levou à introdução de quarentenas em mais de uma dezena de municípios, e à suspensão do Carnaval de Veneza.

Controlo de fronteira é competência dos Estados-membros

O código de fronteiras de Schengen permite a reintrodução temporária de controlos fronteiriços, no entanto essa é uma competência apenas dos Estados-membros - e não de Bruxelas - que são também responsáveis pela decisão de aplicarem restrições de viagens e a viajantes, por exemplo, para áreas afetadas pela epidemia.

"Não é apenas uma questão de olhar para os pontos de entrada de um país, porque não podemos detetar cada um em risco de desenvolver a doença", acrescenta ainda a Comissária Europeia da Saúde. Para a cipriota Stella Kyriakides, a vigilância das fronteiras é "apenas uma pequena parte da ação" que tem de ser tomada quando se olha para o risco de o vírus se espalhar na União Europeia.

Esta segunda-feira, os dois comissários voltaram a falar aos jornalistas, num esforço para desdramatizar e afastar o cenário de pânico. Garantem que a Comissão está "a trabalhar em todas as frentes", deixam elogios à intervenção "rápida e profissional" das autoridades italianas e mostram-se confiantes de que a "Itália tem profissionais experientes e estruturas eficientes" para responder de forma coordenada ao surto.

"Vamos fazer tudo para apoiar os Estados-membros, para dar resposta à situação. Levamos muito a sério a situação, mas não devemos ceder ao pânico e ainda mais importante, não ceder à desinformação", afirma Kyriakides.

Nova avaliação de risco e mais 232 milhões de euros

A Comissão Europeia continua a trabalhar em planos de contingência, a nível europeu, e em coordenação com os Estados-membros. Esta segunda-feira, adianta ainda que pediu ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças nova avaliação de risco.

Quanto ao novo pacote de ajuda, são disponibilizados mais 232 milhões de euros, dos quais 114 milhões serão para apoiar a Organização Mundial da Saúde, no plano de prevenção e resposta global ao surto. O objetivo é melhorar os serviços de resposta e emergência médica de países com sistemas de saúde mais frágeis.

Haverá ainda mais 15 milhões de euros para África, para apoiar medidas de diagnóstico rápido e vigilância epidemiológica. E 100 milhões para investigação, diagnóstico e gestão de contenção e prevenção, dos quais 90 milhões vêm da Parceria Público Privada com a indústria farmacêutica. A este montante, a Comissão soma ainda 3 milhões de euros para o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, caso seja necessário apoiar novos voos de repatriação de cidadãos europeus que estão em Wuhan, na China.