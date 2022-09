O inimigo português de Macron

É brilhante, discreto e cuidadoso. Com apenas 30 anos, Juan Paulo Branco, nascido em Espanha, filho do produtor de cinema português Paulo Branco e de uma psicanalista espanhola, é um famoso advogado e ensaísta. A sua reputação de intelectual defensor e inspirador de revolucionários e inimigo do poder atual de Paris — apoiou e participou na revolta dos “coletes amarelos” que incendiou França durante 18 meses consecutivos — ultrapassou nos últimos dias as fronteiras gaulesas.

A sua notoriedade ganhou nova dimensão quando o seu nome apareceu ligado à queda do ex-ministro Benjamin Griveaux, um dos políticos mais próximos do Presidente Emmanuel Macron e até há dias candidato “macronista” (do partido liberal A República em Marcha) à presidência da Câmara de Paris, nas eleições de 15 e 22 de março.

