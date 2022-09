Itália. Coronavírus leva reitores da Lombardia a fechar universidades na próxima semana

O Presidente da Conferência de Reitores das Universidades da Lombardia decidiu suspender as atividades letivas na próxima semana, face ao surto de coronavírus que está a atingir o Norte de Itália. Em Milão, capital da província, já se registaram duas vítimas mortais.

A Lombardia tem 46 casos confirmados — dois dos quais são profissionais de saúde, e é a região italiana mais fustigada pela infeção com Covid -19. Até este momento, o país tem mais 18 casos de infeção confirmados, 15 na província de Venetto, um no Piemonte, um em Roma e outro em Turim, o que perfaz 64 infeções confirmadas.

Para evitar que a epidemia alastre nas universidades, Remo Morzenti Pellegrini, que é também Reitor da Universidade de Bergamo, divulgou este sábado um comunicado ordenando o encerramento das universidades entre 24 a 29 de fevereiro, como refere a agência de notícias Ansa. Ao contrário do que acontece em Portugal, em Itália não existe a tradição de fazer férias na altura do Carnaval.