Estados Unidos. Este caso leva a república a ter de lutar pela sobrevivência

Apesar de terem votado contra a destituição de Donald Trump, vários senadores republicanos criticaram, na altura, a forma como o Presidente dos Estados Unidos exerce o poder. “Acredito que aprenderá a lição”, vaticinou Susan Collins, representante do estado do Maine. Agora que passaram duas semanas e meia, o Expresso quis saber se a crença de Collins se mantém. “A senadora continua atenta, mas por agora prefere não comentar”, diz a sua diretora de comunicações, Annie Clark.

O aparente desconforto relaciona-se com a figura de Roger Stone, velho amigo de Trump, detido há um ano. Alvo de uma operação que nasceu da investigação do procurador especial Robert Mueller ao suposto conluio entre republicanos e o Kremlin para “manipular” as eleições de 2016, o operacional foi acusado de intimidar testemunhas, obstruir procedimentos legais e mentir à Justiça.

