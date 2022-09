Norte-americana põe em tribunal homem que lhe bateu na cadeira durante um voo inteiro

Chama-se Wendi Williams, é professora nos EUA, e teve um voo que não esquecerá na American Airlines: depois de se sentar, decidiu puxar a sua cadeira para trás para se sentir mais cómoda. O problema é que o homem que ia sentado atrás não gostou e bateu-lhe na cadeira do início ao fim do voo, como se pode ver no vídeo em cima.

Wendi Williams diz que pediu ajuda a uma hospedeira de bordo mas garante que foi ignorada. Na sequência, optou por filmar o gesto do homem e divulgou o vídeo online, que acabou por se tornar viral.

Depois de aterrar - o voo saiu do Lousiana e tinha como destino a Carolina do Norte -, publicou o vídeo, divulgou a sua história e agora anuncia que avança para tribunal contra o passageiro que a importunou e a própria American Airlines. Wendi Williams diz que se sentiu atacada física e psicologicamente.