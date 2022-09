Iémen. UNICEF confirma morte de 19 crianças em ataque no sábado

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) confirmou esta quinta-feira que pelo menos 19 crianças morreram no passado dia 15 num bombardeamento na província de Al-Jawf, no norte do Iémen, que causou 31 mortos, segundo a ONU.

"A UNICEF lamenta confirmar que o recente ataque em Al-Jawf, no norte do Iémen, a 15 de fevereiro, matou 19 crianças e feriu outras 18", indicou a agência num comunicado.

Após o ataque, a ONU deu conta da morte de 31 civis, não tendo atribuído o bombardeamento a nenhuma das partes do conflito.

Os rebeldes Huthis responsabilizaram a coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo reconhecido internacionalmente na luta contra os insurgentes.

A coligação árabe, por seu turno, disse que investigaria as informações sobre a possibilidade de "danos colaterais" durante as operações de busca após a queda de um dos seus caças na província de Al-Jawf.

Desencadeada em meados de 2014, a guerra do Iémen provocou dezenas de milhares de mortos, na maioria civis, segundo diversas organizações não-governamentais, e a pior crise humanitária do mundo, de acordo com a ONU.