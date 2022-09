Grande Barreira na Austrália ameaçada por fenómeno extremo que já matou quase metade dos corais

A Grande Barreira de Coral da Austrália (GBC) pode estar a enfrentar a terceira “descoloração” no espaço de cinco anos. O fenómeno é provocado por um aumento da temperatura das águas do mar e afeta uma série de colónias de corais pelo mundo, com uma particularidade no caso australiano: os grandes eventos do mesmo género que ocorreram em 2016 e 2017 deixaram um rasto devastador, em que apenas 10% a 40% dos recifes sobreviveram intactos. Cerca de metade acabou mesmo por morrer.

“Estamos no limite”, avisa agora o professor Terry Hughes, diretor do centro para o Estudo de Recifes de Coral da James Cook University, na Austrália, citado pelo jornal britânico “The Guardian”. Se as altas temperaturas dos mares na região não caírem nas próximas duas semanas, os corais, habitualmente vivos e coloridos, voltarão a ficar brancos. Os relatos de episódios pontuais de descoloração já começaram, e só falta mesmo que o fenómeno se alastre.

As autoridades responsáveis temem que isso aconteça e afirmam que as temperaturas nalgumas zonas da GBC estão 1,5ºC acima do habitual, enquanto outras chegam aos três graus a mais do habitual para esta época do ano. Alguns dos locais afetados fazem parte da rota turística que todos os anos leva cerca de dois milhões de pessoas àquela região da Austrália.

A descoloração acontece quando os corais passam demasiado tempo em águas com uma temperatura acima do normal, o que faz com que a alga que lhes fornece alimento e cor se afaste. O resultado é que muitos desses corais acabam por morrer ou ficar em condições de grande fragilidade, afetando o ecossistema envolvente. E o turismo.

As causas para este aumento de temperatura são as mesmas que se ouvem pelo mundo em relação a outros problemas: o aquecimento global, que faz subir a temperatura dos oceanos. Para um problema global não significa que não haja soluções de combate locais. O responsável da WWF (World Wide Fund For Nature) Austrália responsável pelos oceanos, Richard Leck, lembra que, “após este verão de incêndios florestais e desta onda de calor marítima a atingir o recife, não podemos continuar a enterrar a cabeça na areia”. É preciso, prossegue Leck, “uma política climática segura para os recifes, que seja coerente com a meta de aquecimento global de 1,5°C ou menos. Não serão toleradas mais desculpas.”

Enquanto essa política não é criada, serão “os caprichos do clima nas próximas duas semanas” a decidir o que acontece ao grande recife de corais da Austrália.