Covid-19. Número de novos casos diminui no dia em que os casinos em Macau reabriram

O número de mortos devido ao novo coronavírus subiu esta quinta-feira para 2.118 na China continental, ao mesmo tempo que foi registado o menor aumento diário de novos casos de infeção em quase um mês, de 394.

A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite (16h de quarta-feira em Portugal continental), 114 pessoas morreram devido ao Covid-19.

O número de pacientes fixou-se, no total, em 74.576. No entanto, o número de novos casos diários é o menor desde 25 de janeiro.

O número de casos graves ascendeu a 11.864, enquanto 16.155 pessoas receberam alta, disse a Comissão.

Por outro lado, um terço das mesas dos casinos de Macau reabriu esta quinta-feira em Macau, capital mundial do jogo, mas faltam apostadores, que vêm normalmente da China continental.

Faltam apostadores em Macau

Com os apostadores da China continental sem vistos para entrar em Macau, confrontados com restrições nas fronteiras e com o súbito e indeterminado cancelamento de voos desde que começou o surto, no final de 2019, a 'receita' para o desastre turístico nos 'resorts' era previsível.

O diretor executivo da empresa especializada em jogo 2NT8 é das poucas pessoas que percorrem esta quinta-feira os dois maiores casinos em Macau, o Galaxy e o Venetian.

Esta manhã, Alidad Tash descortinou algumas dezenas de pessoas espalhadas pelas cerca de 50 mesas já abertas ao público e facilmente fez a 'contabilidade': mais mesas do que jogadores.

"Antes de fecharem os casinos [há 15 dias], já só estavam abertas 400, 500 mesas por causa da epidemia", registando-se agora muito menos apostadores com a reabertura gradual de algumas salas de jogo, "menos 90% do que era habitual", afirmou à agência Lusa.

Contas feitas, o primeiro trimestre das operadoras de jogo está perdido, o segundo não deverá mostrar grandes melhorias, o terceiro é uma incógnita e só o quarto poderá registar resultados positivos semelhantes aos de anos anteriores, previu

Mesmo com as 1.800 mesas já reabertas, segundo as autoridades, Macau amanheceu ainda com os hotéis vazios, sem clientes que 'alimentem' a restauração e a apostar todas as fichas na esperança de que a China continental consiga conter o surto o mais rapidamente possível, até porque é sobretudo o agora 'contaminado' mercado turístico chinês que faz do território a 'Las Vegas' da Ásia.

Entretanto, a Fitch Ratings defendeu que a 'almofada' orçamental de Macau é suficientemente grande para resistir à pressão económica, provocada pelo surto do novo coronavírus, e à dependência que o território tem em relação à China continental.

O desempenho económico de Macau, em 2020, será afetado, indicou a agência de notação financeira, em comunicado, mas "os amortecedores orçamentais do território, cerca de 150% do Produto Interno Bruto" (PIB), devem ser suficientes "para resistir a uma interrupção prolongada", sublinhou.

Morreram dois passageiros do cruzeiro em quarentena no Japão

Dois idosos infetados com o novo coronavírus, que saíram do cruzeiro em quarentena no Japão, morreram, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Saúde japonês.

Estes são os primeiros casos mortais entre mais de 600 pessoas infetadas com o Covid-19 no navio Diamond Princess, o que eleva para três o número de mortes causadas pelo novo coronavírus no país.

Estes dois octogenários, uma mulher e um homem, tinham alguns problemas de saúde e foram retirados do barco em 11 e 12 de fevereiro, indicou uma fonte do Ministério e a estação pública de televisão japonesa NHK.

Na quarta-feira à noite, Tóquio anunciou mais 79 casos confirmados a bordo, o que elevou o número total de infetados no Diamond Princess para 621 pessoas. O cruzeiro, ancorado no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, é o maior foco de Covid-19 fora da China continental.

Já a Coreia do Sul registou a primeira morte pelo novo coronavírus (Covid-19), noticiou esta quinta-feira a agência Associated Press (AP), que cita a imprensa sul-coreana.

Segundo a AP, através de informações da agência de notícias sul-coreana Yonhap, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças sul-coreano ainda não forneceu mais detalhes sobre esta morte no país.

Banco central chinês reduz taxa de juros

Os credores chineses reduziram esta quinta-feira a taxa de juros base em 0,1 pontos percentuais, numa altura em que o país enfrenta o surto do coronavírus Covid-19, que levou ao encerramento de vários negócios.

O Banco do Povo Chinês (banco central) reduziu a taxa referencial para créditos de 4,15% para 4,05%, visando aliviar o impacto económico causado pelo novo coronavírus, noticiou a agência oficial Xinhua.

A redução na taxa média de empréstimos que os bancos comerciais oferecem aos melhores clientes diminui os custos de financiamento para as empresas chinesas, à medida que lidam com a interrupção causada pelo surto.

Pequim lançou ainda dezenas de outras medidas para apoiar as empresas mais afetadas pela epidemia, incluindo empréstimos no total de 300 mil milhões de yuan (quase 40 mil milhões de euros) para as grandes empresas e alguns bancos das províncias mais atingidas, incluindo Hubei, centro do surto.

Entretanto, o grupo Air France-KLM anunciou que vai deixar de ganhar entre 150 e 200 milhões de euros devido à suspensão dos voos para a China entre fevereiro e abril, devido ao coronavírus.

Notícia atualizada às 10h