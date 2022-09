Covid-19. No dia em que o Presidente diz que há “progresso visível”, número de mortos na China ultrapassa os 2.000

O Presidente da China defendeu esta quarta-feira que as medidas aplicadas pelas autoridades chinesas para travar a propagação do novo coronavírus, estão a alcançar um "progresso visível", num "momento crucial" da crise que paralisou o país. O número de mortos no país subiu entretanto para os 2.004, depois de as autoridades de saúde terem registado 136 novos óbitos.

Xi Jinping afirmou, numa conversa por telefone com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que "graças a esforços árduos", existem "mudanças positivas" no combate ao surto e "as medidas de prevenção e controlo da China estão a alcançar progressos visíveis", de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua.

"Desde o início do surto, a China deu prioridade à segurança e à saúde do seu povo, recorreu às suas vantagens institucionais e mobilizou todo o país, adotando medidas abrangentes, rigorosas e completas de prevenção e controlo", defendeu o líder chinês.

Segundo a agência, Xi agradeceu à rainha Isabel II de Inglaterra e a Johnson pelo apoio dado "na luta" da China contra o surto do Covid-19, observando que Londres enviou material médico para a China, o que "demonstra a amizade entre os dois países e os dois povos".

O Presidente chinês agradeceu ainda ao homólogo francês, Emmanuel Macron, o "apoio prestado pela França", que demonstra "plenamente" a "profunda amizade" entre os dois países e o "alto nível" da parceria estratégica abrangente entre Pequim e Paris, acrescentou.

Xi Jinping disse que a China "definitivamente vencerá a batalha" contra o vírus, devido à "forte capacidade" de mobilização e "experiência" em lidar com crises de saúde pública.

Estas declarações tem também um importante cariz político: o surto causou forte descontentamento popular, sobretudo após a morte do médico que alertou, inicialmente, para o novo coronavírus, mas que foi repreendido pela polícia.

Nas primeiras semanas após o início da crise, as referências ao Presidente chinês desapareceram dos meios oficiais e a liderança chinesa passou a assumir uma postura coletiva, com o primeiro-ministro, Li Keqiang, a assumir o grupo de trabalho encarregado de lidar com o surto.

Os novos casos de infeção ascendem no país aos 1.749, totalizando 74.185, de acordo com o mais recente balanço da Comissão Nacional de Saúde da China.

Passageiros do Diamond Princess começam a desembarcar

Os passageiros do cruzeiro sob quarentena a sul de Tóquio começaram esta quarta-feira a desembarcar, depois de concluído o período de isolamento fixado pelas autoridades para evitar a propagação do novo coronavírus.

Pelas 11h (2h em Lisboa) saíram os primeiros passageiros do navio Diamond Princess, em quarentena desde 3 de fevereiro no porto de Yohokoma, a sul de Tóquio, depois de ter sido detetado pelo menos um caso de infeção com o Covid-19, cujo surto começou no final de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Ao longo do dia, as autoridades preveem a saída de cerca de 500 passageiros, sempre e quando o resultado das análises realizadas sejam negativos para o coronavírus. A operação de desembarque vai prolongar-se até sexta-feira.

A bordo do Diamond Princess chegaram 3.711 pessoas, 2.666 passageiros, de meia centena de nacionalidades, e 1.045 tripulantes.

À saída do barco, os primeiros passageiros foram acompanhados por funcionários do Ministério da Saúde japonês, equipados com fatos protetores e máscaras faciais, a táxis e autocarros.