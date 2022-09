Covid-19. Autoridades chinesas começam campanha porta a porta em Wuhan para recolher infetados

A epidemia do novo coronavírus parece ainda estar longe de esta controlada, como provam as novas medidas que estão a ser tomadas pelas autoridades chinesas. Média governamentais do país, citados pelo “The Guardian”, anunciam uma nova campanha “porta a porta”, por forma a reunir todos os infetados e assim travar a propagação do Covid-19.

Wuhan tem 11 milhões de habitantes, pelo que a tarefa não afigura fácil. De acordo com as informações publicadas em órgãos de comunicação controlados pelo Estado, todos os suspeitos de ter o vírus serão forçosamente testados e as pessoas que tiveram contacto com os doentes vão ser obrigadas a cumprir quarentena.

De acordo com o “Chutian Daily”, um jornal de Wuhan, vão ser montados 10 centros para quarentena similares ao Hospital de Fangcang, uma unidade improvisada montada para receber os pacientes do Covid-19. Estima-se que este esforço proporcione 11.400 camas adicionais para doentes que não estejam em estado grave. Edifícios em fábricas e zonas industriais e de transportes também estão a ser convertidos.

Dois diretores de hospitais morreram. Novo balanço aproxima-se dos 2.000 mortos

O diretor do Hospital Wuchang, na cidade chinesa de Wuhan, centro do novo coronavírus, morreu esta terça-feira de uma pneumonia resultante do Covid-19, informou o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês.

Liu Zhiming, neurocirurgião de 50 anos, é o primeiro diretor de um hospital a sucumbir à doença, indicou o jornal.

O hospital administrado por Liu é um dos centros médicos especificamente designados para o atendimento de pacientes de Covid-19, na capital da província de Hubei, que foi colocada sob quarentena, em 23 de janeiro, com entradas e saída interditas.

Também Xu Depu, antigo diretor do hospital de Ezhou, na província de Hubei (a mesma de Wuhan), faleceu devido ao vírus.

O número de mortos devido ao novo coronavírus subiu para 1.868, ao mesmo tempo que foram registados 1.886 novos casos de infeção, num total de 72.436 infetados.

A Comissão de Saúde da China indicou que entre as 98 mortes ocorridas no país, 93 foram registadas na província de Hubei, centro do surto e onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas interditas, uma medida que afeta quase 60 milhões de pessoas.

Entre os 1.886 novos pacientes, 1.807 são também reportados por Hubei, onde a epidemia foi detetada no final de 2019.

Até à meia-noite (16h de segunda-feira em Lisboa), um total de 11.741 casos graves foram detetados no país, enquanto 12.552 pacientes superaram a doença e receberam alta.

As autoridades acrescentaram que 560.901 pessoas foram acompanhadas por terem tido contacto próximo com infetados, entre os quais 141.552 ainda estão sob observação e 6.242 são casos suspeitos de terem contraído o novo coronavírus.

Salão automóvel adiado

O salão do automóvel da China, um dos maiores eventos internacionais do setor, foi adiado para data indeterminada devido ao novo coronavírus, anunciou a organização, em comunicado. O Auto China 2020 deveria decorrer entre 21 e 30 de abril, em Pequim.

Este evento bianual assumiu crescente importância à medida que a China se converteu no maior mercado mundial do setor automóvel.

O Grande Prémio da China, prova de Fórmula 1 que se realiza no circuito de Xangai, ou o festival de arte contemporânea Art Babel, em Hong Kong, foram outros dos eventos internacionais adiados devido ao surto.

A Assembleia Nacional Popular, órgão máximo legislativo da China, deve também adiar a sessão plenária, o mais importante evento anual da agenda política chinesa, que devia começar em 5 de março.

Japão continua a preparar visita do Presidente da China

O Governo japonês afirmou esta terça-feira que, apesar do surto do Covid-19, se mantém a realização da visita do Presidente da China em abril e da cimeira com o primeiro-ministro do Japão.

O ministro porta-voz do executivo nipónico, Yoshihide Suga, indicou que Tóquio "continua a preparar" a visita oficial de Xi Jinping, apesar do surto que surgiu no final de 2019, em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei (centro).

Responsáveis dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos dois países mantiveram no sábado passado uma reunião preparativa da visita de Xi e do encontro com o chefe do Governo japonês, Shinzo Abe, disse Suga, em conferência de imprensa.

Ainda não há uma data exata para a visita, que seria a primeira desde que Xi assumiu o cargo de Presidente da China, disse.