Coronavírus Número de mortos aumenta para 1770, mais um cruzeiro problemático e assaltos à mão armada em Hong Kong... por papel higiénico

O coronavírus continua a espalhar-se de forma galopante: a Comissão Nacional de Saúde da China (CNSC) anunciou, esta segunda-feira, 2.048 novos casos e 105 mortes na últimas 24 horas. O número de óbitos diminuiu em relação ao dia anterior, quando foram declaradas 142 mortes, mas o número de infetados manteve-se estável.

Ao todo, há, neste momento, mais de 70.500 pessoas infetadas - só na China - e já 1.770 morreram. Ao nível global, do total de óbitos, apenas quatro ocorreram fora da China. No domingo, morreu em França um cidadão chinês de 80 anos, que estava no país de férias - a primeira morte em solo europeu de que há registo.

Como tem ocorrido nas últimas semanas, a grande maioria das novas infeções e mortes ocorreram na província de Hubei, onde o surto começou. A CNSC avançou ainda o falecimentos de três cidadãos na província de Henan e dois na de Guangdong, região adjacente a Hong Kong, conta o jornal “The New York Times”.

À caça dos passageiros

Enquanto o número de infetados com o Covid-19 continua a aumentar no cruzeiro Diamond Princess, estacionado em Yokohama, outro navio turístico tornou-se motivo de alerta mundial. Na quinta-feira, no Camboja, desembarcaram mais de mil de passageiros do cruzeiro Westerdam que podem estar infetados - o que poderá fazer com que a epidemia se espalhe a nível mundial.

À saída do Westerdam, os passageiros foram recebidos com flores e agraciados pela presença do primeiro-ministro do país. Passados apenas dois dias, no sábado, um passageiro que tinha estado no cruzeiro - um cidadão norte-americano -, foi mandado parar nos scanners térmicos do aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia. Após testes, ficou-se a saber que o cidadão estava infetado com o coronavírus.

Segundo o “New York Times”, não é claro quão bem foram testados os passageiros do cruzeiro à saída. Para conter o vírus, em todo o caso, será necessário localizar os cidadãos e os locais por onde, entretanto, se espalharam. Uma tarefa hercúlea - no mínimo.

Pânico e crime… por papel higiénico

A tensão em Hong Kong devido ao surto de Covid-19 está ao rubro. E a escassez de bens está a provocar episódios singulares. Segundo o “Guardian” esta segunda-feira, um grupo de três assaltantes armados roubaram ontem centenas de rolos de papel higiénico: pararam uma carrinha de transporte de mercadorias e ameaçaram o condutor com facas.

O papel higiénico é um dos muitos bens em falta na região devido ao surto. Os assaltantes levaram cerca de 130 dólares em papel higiénico. Existe, neste momento, o receio de um clima de histeria na região: os cidadãos de Hong Kong ainda têm presente na memória as 299 mortes, em 2003, devido ao surto de SARS.

De acordo com a polícia, o assalto ocorreu no distrito de Mong Kok, uma localidade com histórico de roubos associados a movimentos criminosos como as tríades.