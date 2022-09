Anel de curso de liceu norte-americano reapareceu 47 anos depois na Finlândia

Em 1973 Shawn e Debra McKenna eram um casal de namorados a estudar no Liceu de Morse, no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos. Como Shawn ia nesse ano começar a frequentar a universidade, deixou o anel de curso do secundário à futura mulher, que o perdeu pouco tempo depois, ainda no mesmo ano. Esse mesmo anel apareceu enterrado 47 anos depois na Finlândia, e já foi devolvido a Debra.

A história é contada pelo “Bangor Daily News” e já foi reproduzida em vários órgãos de comunicação de outros países, como o jornal “The Guardian”.

O casal acabaria por casar em 1977 e assim se manteve durante 40 anos, até à morte de Shawn McKenna, em 2017. Segundo Debra, o ex-marido não deu na altura muita importância à perda, que terá ocorrido na casa de banho de uma grande superfície em Portland.

O anel foi detetado numa floresta em Kaarina, uma pequena cidade no sudoeste da Finlândia, por um homem que usava um detetor de metais, contou em janeiro o jornal finlandês Ilta-Sanomat. O reconhecimento foi possível porque tinha inscrito não só a escola como o ano de graduação e as iniciais “S M”.

Marko Saarinen, assim se chama o finlandês que encontrou o anel, contactou a associação de ex-alunos do Liceu de Morse, que não teve problemas em identificar o legítimo dono. Debra recebeu o anel na semana passada: chegou pelo correio à casa onde vive agora, em Brunswick, no mesmo estado.

“É tocante que neste mundo tão negativo ainda haja pessoas decentes a fazer um esforço. O Shawn costumava dizer que não há coincidências. Ele está a dizer-me para me recompor, para continuar com a minha vida”, disse ao “Bangor Daily News”, reconhecendo ter ficado emocionado quando recebeu a encomenda.

Quanto às razões que podem ter levado o anel a aparecer num local tão longínquo, Debra McKenna não encontra explicações. O ex-marido trabalhou durante alguns períodos na Finlândia, no início dos anos 90, mas não esteve naquela região e já não via o anel há quase 20 anos.