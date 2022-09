Turquia e Rússia jogam ao gato e ao rato na Síria

Depois de 14 soldados turcos terem sido mortos na província síria de Idlib, nos últimos dez dias, sob fogo das tropas de Bashar al-Assad, e perante os 600 mil refugiados concentrados junto à fronteira da Turquia, o Presidente deste país, Recep Tayyip Erdogan, aumentou a parada esta semana, ameaçando guerra total contra a Síria: “Deixo claro, aqui e agora, que atacaremos as forças do regime, onde quer que estejam, se algo mais suceder aos nossos soldados.”

Sem opção senão retirar as tropas, Erdogan prometeu “fazer o que for necessário, em terra e no ar, sem hesitações” para empurrar as forças de Assad para detrás dos 12 postos de observação que a Turquia tem no terreno ao abrigo do acordo de Sochi, “se não retirarem até ao fim de fevereiro”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.