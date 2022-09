Há 100 mil toneladas de bombas caídas do céu, debaixo do pés na Alemanha

Quando deixou o emprego na Câmara Municipal de Würzburg, em 1986, o geógrafo Hans-Georg Carls não sabia o que fazer. Tinha passado os últimos anos a trabalhar no rastreamento de árvores através de imagens aéreas e sabia que era na análise fotográfica que se queria especializar. “Lembrei-me de um tipo que tinha ido ao município vender umas fotografias aéreas do tempo da guerra e fui à procura dele”, diz Carls, agora com 70 anos, entre baforadas de cachimbo. “Não lhe tinham feito caso mas eu recordava-me de que as imagens mostravam o território alemão logo a seguir ao conflito e achei que podia ter potencial.”

Em Mainz, na Renânia-Palatinado, Carls conheceu Heinz, um professor do ensino secundário que tinha escrito três livros de pouca tiragem sobre a 2ª Guerra Mundial. Na arrecadação, o pedagogo guardava 60 mil fotos captadas em voos de reconhecimento da Unidade Central de Interpretação dos Aliados (ACIU) e que evidenciavam os estragos provocados pelos bombardeamentos. “Havia fotografias de várias cidades. Tive logo a impressão de estar perante um tesouro”, diz Carls. Heinz tinha comprado o espólio por uma pechincha a um espião norte-americano que desviara as imagens do arquivo da Defence Intelligence Agency, na expectativa de as poder vender às autoridades germânicas quando estas avançassem para o desmantelamento das bombas esquecidas. Mas o esquema não teve sucesso — as instituições estavam interessadas apenas nas fotografias dos centros das grandes cidades, desprezando as das imediações. “Precisamente as que se revelariam mais importantes”, diz Carls. “À medida que as cidades se foram expandindo mais necessidade houve de construir sobre zonas que tinham sido atacadas.” Fascinado pela facilidade com que se podia identificar os locais atingidos e convencido da rentabilidade do investimento, Carls comprou a coleção por 1 marco (cerca de 50 cêntimos) cada unidade: “Tive de ir a Mainz dezenas de vezes encher o carro com caixotes de fotografias”, diz o geógrafo. “Os meus pais e amigos julgaram que eu tinha enlouquecido por ter-me endividado para comprar resmas de fotos antigas.” Hoje cada uma vale quase 100 euros.

