Espanha. ONU alerta para pobreza extrema

As conclusões do documento produzido pelo relator da ONU para a pobreza extrema, Philip Alston, não podiam ter sido mais desoladoras. Quase seis anos depois de se anunciar o fim da crise em Espanha, a prosperidade é inalcançável para 26,1% da população, ou quase 13 milhões de pessoas. O estudo, apresentado em Madrid na semana passada, sublinha que a política social do Estado é tão insignificante que coletivos vulneráveis como incapacitados, crianças, minorias étnicas e imigrantes se veem arrastados para situações de penúria extrema.

O mais preocupante, na opinião do relator da ONU, é que durante as duas semanas de investigação em Espanha percorreu lugares “onde as condições de vida eram muito piores do que as de um campo de refugiados”.

