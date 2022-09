Papa não muda Igreja, mas quer mudar o mundo

Pode não ter sido desta que um Papa admite a ordenação de mulheres ou o acesso ao sacerdócio de homens casados, mas a última Exortação Apostólica de Francisco sobre o papel da Igreja na Amazónia não deixa de ser um murro na mesa. “É preciso indignar-se”, escreve o Papa sobre a devastação de uma das maiores reservas naturais do planeta. E aponta culpados: políticos, agentes económicos e até membros da sua Igreja.

As expectativas sobre a posição do pontífice no pós-Sínodo da Amazónia centravam-se na resposta a dar pela Igreja na megatarefa de evangelização de um dos maiores territórios da Terra, onde muitas comunidades só recebem a visita de um padre uma vez por ano. Sobre isso, Francisco pouco ou nada mudou: a ideia de que poderia abrir-se uma exceção para que homens casados ou mulheres pudessem ministrar os sacramentos da confissão ou da comunhão ficou afastada. “Esta é a função específica, principal e não delegável do sacerdote”, escreve Francisco.

