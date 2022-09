Procurador-geral dos EUA sobre Trump: Os seus tweets constantes “tornam impossível o meu trabalho”

O procurador-geral dos EUA, William Barr, afirmou esta quinta-feira que o Presidente Donald Trump devia parar de usar o Twitter para fazer comentários sobre o Departamento de Justiça. Os tweets constantes “tornam impossível o meu trabalho”, afirmou numa entrevista à ABC News.

A declaração surge num momento em que Barr enfrenta uma chuva de críticas, sobretudo por parte dos democratas do Congresso, por causa da decisão do Departamento de Justiça ao recuar quanto à recomendação inicial sobre a sentença a aplicar ao aliado do Presidente, o consultor político republicano Roger Stone.

“Acho que é altura de parar com os tweets sobre casos criminais do Departamento de Justiça”, insistiu o procurador-geral. “Tomarei as decisões com base no que penso ser a coisa certa a fazer e não serei intimidado ou influenciado por ninguém, seja o Congresso, o conselho editorial de um jornal ou o Presidente”, concluiu William Barr.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, já respondeu aos comentários de Barr, para garantir que Donald Trump “não ficou incomodado” com as afirmações.

“Ele tem o direito, como qualquer cidadão americano, de expressar publicamente as suas opiniões”, acrescentou, citada pela CNBC: “O Presidente Trump usa as redes sociais de forma muito eficaz para lutar pelo povo americano contra as injustiças no nosso país, incluindo as notícias falsas” e “tem plena fé e confiança no procurador-geral Barr para fazer o seu trabalho e defender a lei”.