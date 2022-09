Polícia holandesa investiga série de cartas-bomba enviadas com pedidos de resgate

O mistério continua - e as investigações também - depois de em apenas dois dias, quatro cartas-bomba terem sido descobertas na Holanda. As mais recentes foram detetadas esta quinta-feira, quando as autoridadesforam chamadas a intervir por causa da receção de envelopes suspeitos num banco e num escritório, na Holanda.

No caso da carta enviada para uma filial do ING Bank, em Amsterdão, o envelope não explodiu, incendiou-se”, explicou o porta-voz da polícia local. Ninguém ficou ferido, apenas um funcionário teve de receber assistência, por ter inalado fumo.

Antes, de manhã, o alvo foi um escritório da empresa de tecnologia da informação norte-americana Unisys, perto de Utrecht. Também aqui ninguém ficou ferido.

De acordo com a informação transmitida, a polícia pouco sabe sobre estes envios, embora admita que todas as cartas - até agora foram recebidas onze, desde o início do ano – estejam relacionadas e possam ter origem no mesmo remetente. Mas não há aparentemente grande relação entre os visados: no grupo constam dois hotéis, um posto de combustível, agências bancárias, uma garagem, uma corretora de imóveis e uma concessionária de automóveis - mas coincide o pedido de um resgate, em bitcoin, com a ameaça do envio de mais cartas se o valor não for pago.

A hipótese de os endereços serem aleatórios está a ser considerada e há casos de cartas perigosas registados também em áreas geográficas muito distintas.

Entre as cartas recebidas, apenas duas explodiram. Aconteceu esta quarta-feira e num dos casos, por pouco não atingia o funcionário da sala de correspondência de um prédio de escritórios em Amsterdão, que ao separar os pacotes recebidos notou um som estranho numa das cartas, acabando por largá-la.

Menos de uma hora depois, em Kerkrade, uma cidade holandesa próxima da fronteira alemã, um segundo pacote enviado a uma empresa local explodiu. Em ambos os casos, a polícia assinala uma explosão equivalente a uma pequenadetonação de fogos de artifício, sem risco de causar ferimentos fatais, mesmo que a explosão se desse com as cartas nas mãos de alguém.

Esta não é a primeira vez que cartas-bomba são usadas como tentativa de extorsão no país. Em 2015, depois de várias terem sido enviadas para diferentes supermercados de uma mesma cadeia, um homem de 58 anos foi preso e posteriormente condenado a oito anos de prisão. A autoria dos ataques ficou provada pela recolha de provas de ADN, recorda o “The New York Times”.