Paciente que foi o primeiro caso de Covid-19 em Londres viajou para o hospital de Uber

Londres registou na quarta-feira o primeiro caso confirmado de Covid-19. Trata-se de uma cidadã chinesa que foi contagiada no seu país e que revelou sintomas do coronavírus depois de aterrar no aeroporto de Heathrow. A novidade é que a paciente se deslocou para o hospital de Lewisham num Uber.

A história está publicada esta quinta-feira no jornal “The Guardian”. Segundo este diário, a paciente terá chegado sem qualquer aviso, impossibilitando medidas de precaução e proteção, e foi direta ao balcão das urgências. Ou seja, terá ignorado, segundo o hospital de Lewisham, as recomendações do Serviço Nacional de Saúde britânico. Este episódio aconteceu no domingo à tarde.

A cidadã chinesa, que na quarta-feira à noite foi levada para o hospital St. Thomas para receber tratamento, foi enviada para casa, onde vai esperar pelos resultados dos exames.

Dois funcionários do hospital que estiveram em contacto com a paciente chinesa estão agora isolados, em casa, durante pelo menos 14 dias e sob vigilância, conta o “Guardian”. Para além da certeza de que a paciente não terá estado com outros doentes, existem algumas questões a pairar no ar relativamente a este caso: o condutor do Uber estará infetado? E os clientes que este transportou depois? Os outros elementos do hospital que estiveram expostos ao episódio estão em segurança? Ben Travis, o responsável pelo hospital em questão, deu conta de que os funcionários que tiveram algum contacto com este caso foram contactados.

O Ministério da Saúde britânico informou na quarta-feira que foi dada alta às 83 pessoas que estiveram em quarentena, durante duas semanas, num hospital perto de Liverpool.