Mesmo sem estar na mira da remodelação de Boris Johnson, o ministro das Finanças britânico demitiu-se

O ministro das Finanças britânico, Sajid Javid, foi a vítima inesperada numa remodelação que se previa sem história no Governo do conservador Boris Johnson. Javid não aceitou, esta quinta-feira, a imposição pelo primeiro-ministro de mexidas na sua equipa de assessores.

Os jornais “The Guardian” e “The Daily Telegraph” informam que Johnson exigiu escolher os assessores do ministro, exonerando todos os que até agora o serviam. Javid não aceitou e terá dito ao chefe, segundo a Press Association, que nenhum membro do Governo que se desse ao respeito poderia acatar tal ordem.

Já no ano passado o gabinete do chefe do Executivo afastara um assessor do titular das Finanças, por decisão de Dominic Cummings, o principal conselheiro de Johnson.

O substituto de Javid deve ser, avança a Sky News, o secretário de Estado do Tesouro, Rishi Sunak. É uma estrela ascendente do Partido Conservador, tendo representado o líder nalguns debates da campanha eleitoral de dezembro.

Surpresa na Irlanda do Norte

Até agora a mudança mais significativa nesta remodelação fora o afastamento de Julian Smith, ministro para a Irlanda do Norte. Foi surpreendente, dado o seu êxito no cargo, tendo conseguido restaurar o governo regional norte-irlandês após três anos de bloqueio político entre partidos unionistas e republicanos naquele território.

Smith desagradou fações do Partido Conservador, contudo, ao aceitar que antigos paramilitares britânicos acusado de abusos de poder na Irlanda do Norte pudessem ser julgados (em causa está o período sangrento do século XX em que se defrontaram unionistas, partidários da manutenção da região no Reino Unido, e republicanos, defensores da reunificação das Irlandas.

Johnson também não terá gostado de ouvir o ministro dizer, durante as negociações da saída da União Europeia, que um ‘Brexit’ sem acordo seria “muito, muito mau” para a Irlanda do Norte. A fronteira na ilha foi dos pontos mais quentes deste arrastado processo.

Outras caras dispensadas por Downing Street foram Andrea Leadsom (ministra da Economia), Theresa Villiers (ministra do Ambiente), Geoffrey Cox (procurador-geral), Esther McVey (secretária de Estado da Habitação), Chris Skidmore (secretário de Estado do Ensino Superior), George Freeman (secretário de Estado dos Transportes) ou Nusrat Ghani (subsecretária de Estado dos Transportes).