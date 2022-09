“Há assassinos que não apanham nove anos de prisão.” Trump volta a atacar procuradores no caso Roger Stone

Donald Trump diz que os procuradores que pediram uma pena até nove anos de prisão para Roger Stone – amigo pessoal do Presidente dos EUA e considerado culpado de obstruir uma investigação ao alegado conluio entre a sua campanha presidencial em 2016 e a Rússia – deveriam pedir-lhe “desculpa”.

Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, em Washington, o chefe de Estado voltou a subir a parada na crítica e na interferência sobre o poder judicial. Isto depois de o Departamento de Justiça norte-americano ter decidido reduzir o tempo de prisão recomendado para Stone – não determinando nenhum período temporal –, e de os quatro procuradores responsáveis pelo memorando inicial terem pedido para serem retirados do processo.

“Há assassinos e toxicodependentes que não apanham nove anos de prisão. Nove anos por ter feito algo que ninguém sabe sequer definir”, queixou-se Trump, que acrescentou que os procuradores deveriam “pedir desculpa” a Roger Stone e que a acusação era uma “vergonha”.

Questionado pelos jornalistas sobre se pode conceder um perdão presidencial ao seu amigo e conselheiro informal, Trump, citado pelo “The New York Times”, não negou a possibilidade: “Ainda não quero dizer isto, mas posso dizer-vos que houve pessoas a serem atacadas de forma traiçoeira e maliciosa por pessoas corruptas”

O Presidente americano comentou ainda um tweet anterior em que elogiava o procurador-geral, William Barr, a respeito do caso, negando que a comunicação fosse “política”. Trump considera que Barr “tomou conta de um caso que estava completamente fora de controlo”.

O Departamento de Justiça garantiu esta terça-feira que o caso não tinha sido discutido com nenhuma pessoa da Casa Branca. A decisão de anular a pena recomendada pelos quatro procuradores saiu diretamente dos gabinetes do procurador-geral e do procurador-geral adjunto, Jeffrey A. Rosen.

As declarações e a interferência de Trump no Departamento de Justiça não é ilegal, mas os anteriores presidentes raramente comentavam os processos, para evitar acusações de interferência. Por isso, as ações do Presidente em relação a este caso têm sido criticadas por vários quadrantes, nomeadamente na oposição democrata, envolvida por estes dias nas eleições primárias – que irão decidir o adversário do republicano nas eleições de novembro.

Para além disso, os procuradores nos EUA desfrutam de uma grande liberdade e é raro que as suas recomendações de pena sejam corrigidas a nível superior.