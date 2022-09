Demissão de Sajid Javid da pasta das Finanças mostra um Governo em “caos”, diz mayor de Londres

O presidente da Câmara de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, afirmou esta quinta-feira que a demissão do ministro das Finanças, Sajid Javid, mostra que o Governo britânico está em “caos”.

Javid foi a vítima inesperada na primeira grande remodelação do Governo do conservador Boris Johnson. O ministro demissionário não aceitou a imposição pelo primeiro-ministro de mudanças na sua equipa de assessores.

Em declarações à BBC, Khan mostrou-se “triste” com a decisão de Javid de abandonar o cargo. “A título pessoal, estou desapontado. Sajid é um dos ministros que conheço há algum tempo. Temos origens semelhantes. Os nossos pais eram motoristas de autocarro”, começou o autarca por dizer.

“Mas, na verdade, o que mostra é um Governo em caos. Eles [os conservadores] venceram as eleições de 12 de dezembro. Eles têm uma maioria decente e estão em caos”, prosseguiu, sublinhando que a pasta das Finanças “é sem dúvida o cargo mais importante depois do de primeiro-ministro e, literalmente algumas semanas antes do Orçamento, o ministro demite-se”.

Para o lugar de Javid passa o atual secretário de Estado do Tesouro, Rishi Sunak.

Mudanças no procurador-geral e para a Irlanda do Norte

Geoffrey Cox deixa de ser procurador-geral e para o seu lugar entra Suella Braverman, até agora ministra adjunta para o Brexit.

Outra mudança significativa é o afastamento de Julian Smith, ministro para a Irlanda do Norte. A alteração não deixa de ser surpreendente, tendo em conta que Smith conseguiu restaurar o Governo regional norte-irlandês após três anos de bloqueio político entre partidos unionistas e republicanos naquele território.

A maioria do elenco governativo está em funções há pouco mais de meio ano, tendo sido nomeada depois de Johnson conquistar a liderança dos ‘tories’ e do Executivo em julho de 2019.

Na sequência do ato eleitoral no final do ano passado, o primeiro-ministro deixou o seu Governo praticamente intocado, prevendo-se na altura alterações mais significativas depois de consumado o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de janeiro.