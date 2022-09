Boris Johnson faz esta quinta-feira a primeira grande remodelação do seu Governo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai fazer nas próximas horas a primeira grande remodelação do seu Governo desde a vitória dos conservadores nas eleições de dezembro.

A maioria do elenco governativo está em funções há pouco mais de meio ano, tendo sido nomeada depois de Johnson conquistar a liderança dos ‘tories’ e do Executivo em julho de 2019. Na sequência do ato eleitoral no final do ano, o primeiro-ministro deixou o seu Governo praticamente intocado, prevendo-se na altura alterações mais significativas depois de consumado o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de janeiro.

Uma fonte de Downing Street disse à BBC que Johnson “iria recompensar aqueles parlamentares que trabalharam arduamente para cumprirem as prioridades deste Governo e elevarem todo o país”.

Procurador-geral e ministros da Defesa e da Saúde em risco

Figuras de proa como os ministros das Finanças, Sajid Javid, dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, e da Administração Interna, Priti Patel, não terão os seus lugares em risco. O mesmo não se pode dizer dos titulares das pastas da Defesa, Ben Wallace, e da Saúde, Matt Hancock, e do procurador-geral, Geoffrey Cox.

Cox já descreveu como “a maior honra” da sua vida profissional servir neste Executivo, mas sublinhou que não iria “queixar-se” se viesse a confirmar-se como um dos remodelados. “Se me for dada a oportunidade de continuar, abraçarei [o cargo] com entusiasmo mas, de igual forma, se não for esse o caso, haverá outras portas que se abrem para mim”, acrescentou, citado pela estação britânica.

Wallace reconheceu que as remodelações são muitas vezes “brutais”, mas mostrou-se esperançoso de continuar na Defesa.

O ministro da Saúde optou pelo humor ao afirmar num evento em Londres: “É um enorme prazer estar aqui e, com uma remodelação governativa em perspetiva, é um ótimo momento para se falar sobre longevidade.”

Mulheres promovidas a bem da igualdade de género

Com a igualdade de género em fundo, a secretária de Estado das Forças Armadas, Anne-Marie Trevelyan, a ministra adjunta para o Brexit, Suella Braverman, e a deputada Gillian Keegan deverão ser promovidas.

Também o ministro do Gabinete do Governo, Oliver Dowden, e o ministro para o Desenvolvimento Internacional, Alok Sharma, poderão ter uma promoção na calha.

“O primeiro-ministro pretende que esta remodelação estabeleça as bases para o Governo agora e no futuro, e promova uma geração de talento que será ainda mais promovida nos próximos anos”, revelou uma fonte de Downing Street à BBC.