Trump queixou-se, pena de Roger Stone foi reduzida. Departamento de Justiça é suspeito de ceder às pressões do Presidente

A suspeita impôs-se: Está o Departamento de Justiça norte-americano a ceder às pressões de Donald Trump? Após a decisão deste orgão de reduzir o tempo de prisão recomendado para Roger Stone, velho aliado do Presidente, a leitura feita por ex-promotores é a de que a investigação a outras pessoas do círculo de Trump corre o risco de arrefecer, nomeadamente aliviando figuras como o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani.

A marcha-atrás do Departamento, anunciada horas depois de Trump se ter queixado que a punição pretendida para Stone (entre sete a nove anos) era “muito horrível e injusta”, teve efeitos práticos. Todos os quatro promotores que escreveram o memorando inicial pediram para ser retirados do processo esta terça-feira, com o procurador assistente dos EUA, Jonathan Kravis, a afirmar que pretende deixar o Departamento de Justiça.

O tema está na ordem do dia. Já esta quarta-feira, a senadora Elizabeth Warren tornou-se a primeira candidata presidencial democrata a comentar a polémica, acusando o procurador-geral William Barr de ser corrupto. Para Warren, não há outro caminho: ele deve renunciar.

Barr tem sido um aliado firme de Trump, ilibando-o de obstrução à justiça, mesmo quando o conselheiro especial e ex-chefe diretor do FBI Robert Mueller recusou fazê-lo e declarando que a investigação à interferência russa - que resultou na acusação a Stone - tinha sido baseada numa “narrativa fictícia”.

Quanto a Stone, foi considerado culpado em novembro passado por sete crimes, incluindo mentir ao Congresso, subornar testemunhas e obstruir a investigação da Câmara dos Representantes ao alegado conluio entre a campanha de Donald Trump e a Federação Russa para influenciar as eleições de 2016.

Um dirigente do Departamento de Justiça disse, sob anonimato, que a recomendação inicial de sentença para Roger Stone os tinha apanhado de surpresa, pelo que decidiram intervir. A decisão de alterar a recomendação foi tomada na segunda-feira de tarde, várias horas antes do comentário de Trump, garantiu a mesma fonte, justificando-a pelo facto de os sete a nove anos terem sido considerados pelo Departamento como uma punição “extrema e excessiva, gravemente desproporcionada em relação aos delitos cometidos”.

É extremamente raro que os líderes do Departamento de Justiça alterem uma decisão dos seus próprios procuradores a propósito de uma recomendação de sentença, particularmente depois de esta ter sido apresentada ao tribunal. Geralmente, os procuradores norte-americanos têm uma grande autonomia para recomendar sentenças em casos em que foram os acusadores.

Stone deverá conhecer a sentença a 20 de fevereiro próximo.