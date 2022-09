Senado italiano obriga Matteo Salvini a enfrentar a Justiça por alegado rapto de migrantes

Matteo Salvini, ex-ministro do Interior italiano vai enfrentar a justiça e com uma acusação séria da qual se defender: rapto de migrantes, escreve a Euro News. Os senadores italianos votaram esta quarta-feira a favor do julgamento do líder do partido Lega num caso que envolve uma decisão tomada por Salvini em julho do ano passado, quando impediu um barco com 131 pessoas de desembarcar em Itália.

Na altura, Salvini, como ministro com a pasta do Interior, era uma voz bastante mais audível na política italiana e sempre se bateu pelo fim da aceitação dos migrantes que todos os dias chegam à Europa, principalmente às ilhas e praias de países com a Grécia, Itália ou Espanha.

Antes da votação, Salvini recorreu ao Twitter para se defender, antecipando o voto dos senadores. “Se eu for julgado, explicarei aos juízes que o meu dever é defender os cidadãos italianos e entrarei serenamente na sala de audiências representando milhões de italianos - pois o que fiz foi o que eles queriam: verificar quem entra e quem sai de Itália, tal como faria em minha casa.”

Além do caso que esta quarta-feira mereceu a atenção dos senadores, há pelo menos mais duas investigações contra Salvini que dizem respeito ao suposto sequestro de requerentes de asilo. Num deles, Salvini é acusado de recusar o desembarque de 177 migrantes do navio da Guarda Costeira Ubaldo Diciotti, desembarque esse que foi bloqueado pelo senado em março de 2019, quando Salvini podia contar com os seus ex-parceiros de coligação, o partido populista Movimento 5 Estrelas. Um outro será analisado dia 27 de fevereiro e diz respeito ao alegado sequestro de 161 migrantes a bordo do navio de resgate da ONG Open Arms.

Há muitos outros casos a correr nos tribunais italianos contra Salvini, muitos por culpa das suas posições entre o polémico e o inflamatório, das quais as minorias e as organizações não-governamentais que ajudam migrantes foram quase sempre os alvos. Um dos casos ainda ativos é o de Yassir, um jovem de origem tunisina de 17 anos (e por isso os meios de comunicação social não divulgam o seu segundo nome) acusado por Salvini de ser traficante de droga. Em janeiro deste ano, durante a campanha para as eleições locais em Bolonha, Salvini bateu à porta da casa onde o jovem vive com a família e perguntou, com uma câmara de televisão a gravar em direto, se era verdade o que os vizinhos diziam, que Yassir é traficante de droga. Nunca pediu desculpa e disse até à televisão RAI que “o tráfico de droga tem de ser combatido porta a porta”.

Também a capitã alemã do barco de resgate Sea Watch 3, Carola Rackete, colocou Salvini em tribunal por difamação, depois de este se ter recusado a criticar as ameaças de morte contra ela por parte de simpatizantes do seu partido e ter dito que Rackete é "uma vadia comunista e rica" que faz compras em lojas de luxo.