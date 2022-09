Sánchez dá Segurança Social ao PNV e beneficia 61 etarras a menos de dois meses das eleições regionais

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, “dará ao PNV [Partido Nacionalista Basco] a Segurança Social e benefícios a 61 etarras”, escreve esta quarta-feira o diário madrileno “La Razón” em manchete.

Os governos de Madrid e do País Basco reúnem-se na quinta-feira da próxima semana, dia 20, data em que a ministra da Administração Territorial e da Função Pública, Carolina Darias, comunicará o calendário da transferência de presos acordada com o Executivo basco.

A transferência será “imediata”, enquanto a pasta da Segurança Social ainda está a ser negociada, acrescenta o jornal. Fontes do Governo de Sánchez asseguram que, apesar de nada estar ainda decidido, “o entendimento está avançado”. Do lado basco, ambas as situações são dadas como garantidas depois de, no seu discurso de investidura, o primeiro-ministro ter prometido cumprir o desenvolvimento definitivo do Estatuto de Gernika, o Estatuto de Autonomia do País Basco de 1979.

O maior trunfo eleitoral para Urkullu

A concretizar-se, Sánchez dará o maior trunfo ao presidente do Executivo regional, Iñigo Urkullu, para as eleições antecipadas de abril, prossegue o diário “La Rázon”. O PNV poderá mostrar aos cidadãos bascos que o acordo com Madrid, que contribuiu para a investidura do Governo central e a sua sobrevivência com a aprovação do Orçamento do Estado, também traz proveitos à região autónoma.

Quanto aos etarras presos, o primeiro passo foi a progressão de 61 deles, que obtiveram o segundo grau penitenciário, o que lhes confere, entre outros benefícios, 36 dias de licença por ano. O jornal sublinha que os presos conseguiram alcançar este estatuto sem mostrarem arrependimento, sem colaborarem com a justiça para o esclarecimento dos crimes cuja autoria se desconhece e sem terem indemnizado as vítimas.

Eleições antecipadas para 5 de abril

No início desta semana, Urkullu anunciou a antecipação das eleições para 5 de abril, cinco meses antes do final previsto da legislatura. O responsável regional justificou a decisão, dizendo que o País Basco já está a viver num “ambiente eleitoral” e que a antecipação da consulta irá “poupar” os bascos a mais cinco meses de campanha, o que tornaria “muito difícil” aprovar projetos que estão em preparação no Parlamento regional.

Desta forma, haverá um novo Governo regional antes do verão, o que permitirá a Urkullu avançar na discussão e aprovação do Orçamento do próximo ano.

O líder regional reconheceu que a antecipação das eleições também foi motivada pela “situação geral do Estado” e que a situação na Catalunha “poderia afetar o Governo espanhol e, por ricochete, as outras instituições” do Estado.

Urkullu chefia um Governo minoritário de coligação entre o PNV (centro-direita) e o PSE-EE (federação basca do socialista PSOE).