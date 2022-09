Eurodeputados ameaçam chumbar Orçamento da UE se não gostarem do acordo dos líderes

O Parlamento Europeu não pode sentar-se à mesa com os líderes para negociar o Quadro Financeiro Plurianual para os próximos sete anos, mas pode rejeitar o acordo que sair da negociação a 27, forçando uma nova proposta. Um poder que o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, disse esta quarta-feira estar disposto a usar.

"Queremos alcançar um acordo com o Conselho [Estados-membros], mas se se recusarem a aceitar a posição do Parlamento, teremos de seguir em frente e rejeitar o orçamento da UE", ameaça Sassoli, num recado repetido várias vezes durante o debate desta manhã, no hemiciclo, em Estrasburgo.

Os eurodeputados pedem um orçamento "ambicioso", com verbas suficientes para evitar cortes nas políticas agrícola e de coesão e ao mesmo tempo financiar as chamadas novas prioridades, como a segurança, o digital ou o combate às alterações climáticas. Mas a pressão é grande para que o orçamento comunitário se afaste do que tem sido a dimensão global defendida pelo Parlamento.

Para os eurodeputados, 1,3% da riqueza europeia é o número que garante que há dinheiro para evitar cortes, e aumentar as verbas em programas como o Erasmus, ou investir mais no ambiente, digitalização, tecnologia e investigação. Só que o número que estará a ser ponderado pelo presidente do Conselho Europeu poderá ficar bem mais abaixo, não só do que quer o Parlamento, mas também dos 1,11% propostos pela Comissão Europeia (e que já implicavam cortes).

Nova proposta pode ficar não ir além de 1,07 ou 1,08 % da riqueza europeia

Ao que o Expresso apurou, Charles Michel não deverá afastar-se muito dos 1,07% do Rendimento Nacional Bruto. Um número que já tinha, aliás, sido proposto pelos finlandeses em dezembro e que tinha sido duramente criticado por Portugal e pela maioria dos Estados-membros: uns por considerá-lo insuficiente, outros demasiado elevado.

Duas fontes chegam a apontar para a possibilidade de o montante global para o Quadro Financeiro para 2021-27 chegar a 1,08%. Mas não é de excluir que o valor possa ser menor e certezas só as haverá quando a equipa do Conselho Europeu avançar com um proposta de linhas e números que vão servir de base à negociação na cimeira de 20 de fevereiro.

Michel tenta encontrar o equilíbrio difícil entre os países que exigem um orçamento ambicioso e os que, como Holanda, Dinamarca, Suécia e Áustria, não se querem afastar de 1% da riqueza europeia e se recusam a aumentar as suas contribuições nacionais.

Outra grande questão reside na distribuição das verbas. Se a opção for por um orçamento mais curto, abaixo de 1,07% do Rendimento Nacional Bruto, então a estratégia para convencer os países da Coesão, como Portugal, e o próprio Parlamento Europeu, pode passar por encurtar as verbas nas chamadas novas prioridades - por exemplo, segurança, digital, migrações - permitindo mitigar os cortes nos envelopes nacionais para a agricultura e coesão.

"Não queremos uma crise institucional, mas só estamos dispostos a dar o nosso consentimento se tivermos um orçamento à altura das prioridades políticas e tivermos um acordo político sobre recursos próprios", afirmou esta quarta-feira Margarida Marques. A eurodeputada do PS faz parte da equipa do Parlamento Europeu que acompanha as negociações do Quadro Financeiro Plurianual.

Uma equipa que inclui também o social-democrata José Manuel Fernandes. Também ele admite "rejeitar" um acordo dos 27 que "prejudique os agricultores, as regiões mais pobres, o desenvolvimento rural. E, na mesma linha da socialista, insiste num entendimento para dotar a União Europeia de mais recursos próprios - como uma taxa sobre as transações financeiras e sobre as grandes empresas do digital - que compensassem a diminuição nas contribuições nacionais dos estados-membros.

Vai o Parlamento Europeu manter a palavra?

Mas se fechar o orçamento comunitário já não é fácil - e muitos acreditam que não será ainda a 20 de fevereiro - chegar a um entendimento sobre recursos próprios também não é tarefa simples. E os líderes podem, tal como aconteceu há sete anos, pôr os eurodeputados entre a espada e a parede, entre um acordo de que não gostam e a pressão do tempo. É que o atual quadro financeiro plurianual termina no final de dezembro.

Philippe Lamberts põe o dedo na ferida. O copresidente da bancada dos verdes acusa as três maiores bancadas - Partido Popular, socialistas e liberais - de há sete anos terem ameaçado vetar um mau acordo para depois recuarem.

"O que é que aconteceu no final? Aceitaram aquilo que tinham dito ser inaceitável", atirou esta quarta-feira em Estrasburgo. "Portanto, peço para que sejamos consistentes e firmes. Não devemos ter medo de ir ao conflito", pediu. Uma pressão e um braço-de-ferro ainda longe do fim.