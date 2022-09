Air Italy anuncia encerramento

A companhia aérea Air Italy anunciou esta terça-feira o seu encerramento, depois de a liquidação da empresa ter sido aprovada em assembleia-geral. Os voos até ao dia 25 de fevereiro serão operados por outras companhias, informou a Air Italy, que assumiu o compromisso de reembolsar os passageiros com bilhete para voos nas datas posteriores.

A transportadora – detida pela holding AQA (Alisarda e Qatar Airways) e a segunda maior em Itália, depois da Alitalia - operava voos internos e para destinos de longo curso, incluindo Nova Iorque, Miami e Los Angeles. Disponibilizava ainda ligações diretas para alguns aeroportos em África.

É o caso mais recente de uma companhia aérea europeia a sucumbir perante um mercado com uma concorrência feroz e modelos de negócios em constante mudança, lembram os especialistas do sector. Outras fecharam também portas, entre as quais a Primera Air, que interrompeu as operações em outubro de 2018; a alemã Germania, cuja falência foi inevitável em fevereiro de 2019; e a companhia aérea britânica Flybmi.

Para o desfecho agora anunciado contribuiu a saída de circulação forçada do modelo 737 Max da Boeing. A Air Italy possuía três destes aparelhos na sua frota. O golpe final aconteceu em plena emergência coronavírus, com dezenas de voos cancelados para a China.