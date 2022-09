Trump “sacode” democratas em véspera de primárias e no primeiro comício após absolvição no ‘impeachment’

Na véspera das primárias desta terça-feira no estado de New Hampshire, o Presidente dos EUA, Donald Trump, realizou o primeiro comício desde a sua absolvição das acusações de abuso de poder e obstrução da ação do Congresso.

“Os nossos bons republicanos no Senado votaram para rejeitar a farsa ultrajante e partidária do ‘impeachment’ e para emitir uma absolvição total, completa e absoluta”, vangloriou-se perante uma arena lotada no centro de Manchester, a cidade mais populosa daquele estado norte-americano.

O senador Mitt Romney foi o único republicano desalinhado do partido ao votar na quarta-feira pela condenação de Trump por abuso de poder, justificando que “o Presidente é culpado de um chocante abuso da confiança política” e de “um ataque flagrante aos direitos eleitorais” dos americanos. Romney não acompanhou, no entanto, o sentido de voto dos democratas na segunda acusação do ‘impeachment’, relativa à obstrução do Congresso.

Em resposta, Trump lançou uma série de ataques contra o senador do Utah. “Se o candidato presidencial fracassado Mitt Romney tivesse dedicado a mesma energia e raiva a derrotar um vacilante Barack Obama, como hipocritamente faz comigo, poderia ter vencido as eleições”, declarou.

“O Partido Democrata nem consegue administrar um ‘caucus’ no Iowa”

Antes do comício desta segunda-feira, o Presidente escreveu no Twitter que pretendia “sacudir um pouco os democratas”.

O senador do Vermont Bernie Sanders lidera as sondagens numa disputa que ainda envolve outros dez democratas, com vista à nomeação do candidato do partido às eleições de 3 de novembro. No campo republicano, Trump não enfrenta verdadeira competição, apesar de o antigo governador do Massachusetts Bill Weld continuar na corrida.

A consulta da semana passada no Iowa resultou em caos na hora da divulgação dos resultados, que chegaram atrasados e como parte de um processo contestado. O ex-mayor de South Bend Pete Buttigieg conseguiu uma ligeira vantagem sobre Sanders. A senadora do Massachusetts Elizabeth Warren acabou em terceiro lugar, o antigo vice-Presidente Joe Biden, que até há bem pouco tempo liderava as sondagens nacionais, estatelou-se na quarta posição e a senadora do Minnesota Amy Klobuchar ficou em quinto.

Trump deleitou-se com a confusão no campo adversário, perguntando esta segunda-feira à multidão em Manchester se alguém sabia quem tinha vencido no Iowa. “Ninguém sabe... É atirar a moeda ao ar! O Partido Democrata quer administrar a vossa saúde, mas nem consegue administrar um ‘caucus’ no Iowa.”

“Eu estou a falar e uma mulher está a resmungar atrás de mim”

No discurso com cerca de uma hora de duração, o Presidente voltou a caraterizar os imigrantes sem documentos como “assassinos, violadores e algumas outras coisas”, mas também apontou a mira à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. A líder democrata rasgou uma cópia do discurso de Trump sobre o Estado da União depois de, no início, o Presidente a ter deixado de mão estendida no Capitólio, recusando-se a cumprimentá-la.

“Eu estou a falar e uma mulher está a resmungar atrás de mim. Havia um pouco de raiva lá atrás... Nós é que devemos ficar com raiva!”, sentenciou. A multidão irrompeu num grito de “Prendam-na! Prendam-na!”, que há quatro anos era dirigido a Hillary Clinton, então a rival democrata de Trump na corrida à Casa Branca.

Mas o Presidente também agradeceu a Pelosi pelo seu maior índice de aprovação de sempre, registado numa altura em que as primárias democratas no Iowa entravam em colapso. “Obrigado, Nancy!”, disse.