Tomada de Trípoli por Haftar é pesadelo para a Argélia e Tunísia

presidency of tunisia/epa

Khalifa Haftar, o "comandante renegado", como lhe chama a "Aljazeera", instalado na parte oriental da Líbia, fez uma investida militar na capital líbia, Trípoli, e contou com o apoio do Egito.

Contando com isso ajudar a conter a subida do Islão político e servir os seus interesses na região, o Governo do Cairo forneceu armas a Haftar. Os dois países limítrofes a oeste, a Argélia e a Tunísia, optaram por uma postura diferente, mantiveram a sua neutralidade relativamente à Líbia apoiando o Governo de Trípoli reconhecido internacionalmente.

O Presidente argelino Abdelmadjid Tebboune e o seu homólogo tunisino Kais Saied, resolveram expressar as suas preocupações em conjunto, "reiterando a crença dos dois países" de que a crise de quase dez anos de duração só poderá terminar "com uma solução política que deve ter origem nos próprios líbios". Ambos condenam a "interferência estrangeira e o fornecimento de armas".

"A Tunísia e a Argélia querem contribuir para uma solução para a Líbia com encontros na Tunísia e na Argélia que deem início a um novo estágio construindo instituições e realizando eleições", disse Tebboune, citado pela "Aljazeera"

Analistas citados pela televisão do Qatar concluem que os argelinos "temem" que a longa batalha para conquistar Trípoli possa "alimentar a instabilidade ao longo das fronteiras da região", que carecem de controlo, são porosas e pouco povoadas.

Manifestação junto ao Parlamento de Beirute

As forças de segurança do Líbano dispararam esta segunda-feira gás lacrimogéneo e usaram canhões de água para dispersar manifestantes perto do Parlamento, onde vai decorrer um voto de confiança ao Governo.

Centenas de manifestantes mobilizados no centro de Beirute tentaram impedir o acesso dos deputados ao Parlamento, acusando o novo Governo liderado por Hassan Diab de não atender às suas aspirações.

Antes de proceder ao voto de confiança, o Parlamento planeou duas sessões, hoje e na quarta-feira, para questionar os ministros e estudar a "declaração ministerial", ou seja, o roteiro que apresenta as linhas gerais do programa de governo.

O Líbano vive desde 17 de outubro um movimento de protesto sem precedentes, que penalizou toda a classe política, acusada de corrupção e incompetência, num país à beira do colapso económico.