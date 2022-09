Sinn Féin torna-se segunda força política da Irlanda. “Posso ser a próxima primeira-ministra”, diz líder

O Sinn Féin tornou-se a segunda maior força política no Parlamento irlandês depois de ganhar o voto popular nas eleições de sábado. Com a contagem dos votos concluída nas primeiras horas desta terça-feira, o partido, antigo braço político do grupo paramilitar Exército Republicano Irlandês (IRA), conquistou 37 dos 160 assentos na Dáil Éireann, a câmara baixa do Parlamento da Irlanda.

O Fianna Fáil, de centro-direita, só conseguiu mais um lugar (38), enquanto o democrata-cristão Fine Gael, do primeiro-ministro, ficou com 35 assentos parlamentares. Este resultado deverá significar a saída do chefe do Governo, Leo Varadkar, noticia a agência France-Presse. A taxa de participação foi de 62,9%.

A próxima sessão legislativa arranca no dia 20 e, se um novo Executivo for formado, terá de incluir vários partidos. As negociações já começaram e o Sinn Féin reclama um papel central no poder, depois de ter conquistado a maior percentagem do voto popular (24,5%). O Fianna Fáil arrecadou 22,2% e o Fine Gael 20,9%.

De partido banido a partido incontornável

O partido nacionalista, que antes era evitado devido às ligações ao IRA, acabou por quebrar a alternância bipartidária na política irlandesa. O antigo líder Gerry Adams e outros representantes do Sinn Féin chegaram a ser banidos da televisão e da rádio no Reino Unido, em virtude da violência contra o domínio britânico na Irlanda do Norte.

Após três décadas de confrontos entre o grupo armado e os unionistas e as forças de segurança britânicas na Irlanda do Norte, que resultou na morte de mais de três mil pessoas, a situação estabilizou em 1998 com o Acordo de Belfast, também conhecido como Acordo de Sexta-feira Santa.

Na sequência de mais de 20 anos de paz e sob uma nova liderança, as políticas do Sinn Féin para combater as crises na habitação e na saúde mereceram o apoio da maioria dos eleitores.

“Fizemos história – todos nós, juntos”

Mary Lou McDonald, que lidera o partido desde 2018, acusou o Fianna Fáil e o Fine Gael de estarem “em negação” e de não ouvirem a voz do povo. “Orgulhosa de liderar. Neste dia, há dois anos, fui eleita presidente do Sinn Féin. Este fim de semana, fizemos história – todos nós, juntos”, escreveu esta segunda-feira no Twitter.

Numa caminhada por Dublin, McDonald anunciou que já tinha iniciado conversações com pequenos partidos de esquerda para “testar” a possibilidade de formar um Governo sem os dois partidos de centro-direita. “Posso muito bem ser a próxima primeira-ministra”, disse aos jornalistas, antes de conversar com apoiantes e comerciantes.

Varadkar já tinha reconhecido uma mudança para “um sistema de três partidos” no domingo. No entanto, tanto o Fianna Fáil como o Fine Gael descartam qualquer acordo com o Sinn Féin devido às ligações ao IRA durante a liderança de Adams.