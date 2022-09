São já 109 os militares dos EUA com traumatismo crânio-encefálico após ataque com mísseis iranianos

O Pentágono atualizou esta segunda-feira para 109 o número de militares americanos com um diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico, após o ataque com mísseis do Irão contra uma base iraquiana no mês passado.

De acordo com a agência Reuters, que cita um comunicado do Pentágono, 76 daqueles militares já regressaram entretanto ao serviço.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e outras autoridades oficiais começaram por dizer que o ataque de Teerão a 8 de janeiro não tinha matado ou ferido qualquer militar americano.

No entanto, no final do mês, o Pentágono começou por falar em 34 soldados com aquele diagnóstico, atualizando poucos dias depois esse número para meia centena e, mais tarde, para 64.

“Dores de cabeça e algumas outras coisas”

Na altura, Trump tentou minimizar os primeiros relatos de lesões, declarando que ouviu “dizer que tinham dores de cabeça e algumas outras coisas”. Em reação, o comandante nacional do Veterans of Foreign Wars, William Schmitz, fez saber que o grupo espera “um pedido de desculpas do Presidente aos homens e mulheres em serviço pelas suas observações erradas”.

Os sintomas de traumatismo incluem dores de cabeça, tonturas, sensibilidade à luz e náuseas.

Segundo dados do Pentágono, o traumatismo crânio-encefálico foi diagnosticado em cerca de 408 mil militares desde 2000.

O Irão disparou mísseis sobre a base aérea de Al Asad em retaliação pelo assassínio do general Qassem Soleimani cinco dias antes num ataque com drones próximo do aeroporto de Bagdade.

A retaliação de Teerão pôs fim a uma espiral de violência que se tinha agravado no final de dezembro, tendo ambas as partes dado sinais de contenção de uma escalada militar.