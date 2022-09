Moqtada al-Sadr anuncia dissolução dos seus “capacetes azuis” após confrontos

O líder xiita iraquiano Moqtada al-Sadr anunciou esta terça-feira que vai dissolver as suas milícias, designadas como "capacetes azuis", que fazem parte das "brigadas da paz", por terem usado violência contra manifestantes, matando oito pessoas. Há cerca de 10 dias, o clérigo Moqtada al-Sadr anunciou que ia dar uma hipótese ao primeiro-ministro designado Mohammed Allawi, retirando o seu apoio político e logístico à revolta popular lançada em outubro.

Os "capacetes azuis" aceitaram no domingo abandonar os principais locais das manifestações em Bagdad e em Najaf (sul), após confrontos que causaram não só vítimas mortais como dezenas de feridos.

O ativista Sabah Nabil, um dos porta-vozes dos que se manifestam na praça Tahir em Bagdad, epicentro dos protestos que abalam o Iraque desde 01 de outubro, disse à agência noticiosa espanhola Efe que chegaram a acordo com o conselheiro militar do movimento al-Sadr, Abu Dooa al-Eisawi, para a retirada das milícias fieis ao clérigo, conhecidas como "capacetes azuis".

"Eisawi veio à praça Tahrir e teve uma série de reuniões com os manifestantes", disse Nabil, explicando que o acordo prevê que as milícias não se aproximem dos protestos e que se retirem daquela praça central de Bagdad, bem como da praça Al-Sadrain, em Najaf. "As partes acordaram ainda distanciar-se de atos de provocação e não cometer excessos uma contra a outra", adiantou o ativista.

O grande 'ayatollah' iraquiano Ali al-Sistani condenou na sexta-feira os ataques dos apoiantes de Moqtada al-Sadr contra os manifestantes antigovernamentais e pediu às forças de segurança que protejam as pessoas. Nabil indicou que os manifestantes e o movimento de Al-Sadr formaram uma comissão para prevenir atos violentos.

Fonte do Ministério do Interior que não quis ser identificada disse à Efe que também se conseguiu um acordo em Najaf "sob supervisão" do ministro do Interior, Yasin al-Yaseri. "Os seguidores de Al-Sadr retiraram-se, os manifestantes regressaram à praça e as forças de segurança assumiram a responsabilidade de proteger a praça e os contestatários", referiu.

Al-Sadr começou por apoiar as manifestações, mas depois retirou o seu apoio aos manifestantes, o que levou centenas dos seus seguidores a abandonarem os acampamentos. A decisão, segundo fonte da coligação política Sairun liderada pelo clérigo xiita, foi tomada depois de manifestantes terem tentado impedir uma manifestação no final de janeiro, encabeçada por Al-Sadr, para exigir a retirada das forças dos Estados Unidos do Iraque.

Perto de 550 pessoas morreram nos protestos, entre manifestantes e forças de segurança, segundo a pública Comissão de Direitos Humanos iraquiana, desde que começou a contestação a 1 de outubro. Os manifestantes pedem uma reforma do sistema político, o fim da corrupção e melhores serviços básicos.