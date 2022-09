Médio Oriente. Abbas rejeita “plano Trump“ no Conselho de Segurança

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, afirmou esta terça-feira solenemente perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeitar o plano de paz norte-americano, que não dá soberania ao povo palestiniano. "Rejeitamos o plano israelo-palestiniano" que "põe em causa os direitos legítimos dos palestinianos", declarou, agitando um mapa da Palestina prevista no plano divulgado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a 28 de janeiro.

"Rejeitámos este plano porque Jerusalém Oriental não fará parte da Palestina e isso é suficiente para o recusar", precisou Mahmud Abbas. Assinalando que o plano fará da Palestina "um Estado fragmentado", sem controlo aéreo e marítimo, o presidente da Autoridade Palestiniana evocou uma situação de 'apartheid' e questionou os representantes dos 15 Estados membros do Conselho de Segurança: "Quem entre vós aceitaria um tal Estado?". Abbas sublinhou que defende "uma paz justa" para 13 milhões de palestinianos.

O presidente da Autoridade Palestiniana foi ouvido pelo órgão executivo da ONU cinco dias depois de Jared Kushner, genro de Donald Trump e arquiteto do plano norte-americano. Na sua deslocação às Nações Unidas, Abbas tenta reunir apoio internacional à sua posição de rejeição da proposta dos Estados Unidos para resolver o conflito israelo-palestiniano.

O "plano Trump" apoia a posição de Israel em praticamente todas as questões mais controversas do conflito com várias décadas. Considera Jerusalém como a "capital indivisível" de Israel -- os palestinianos reivindicam a parte leste da cidade para capital do futuro Estado a que aspiram -- e permite a anexação de vastas zonas da Cisjordânia com colonatos, que são considerados ilegais pela maioria da comunidade internacional.

A Liga Árabe pronunciou-se por unanimidade a favor dos palestinianos, mas aliados dos Estados Unidos como o Egito e a Arábia Saudita indicaram ter apreciado os esforços de Washington e pediram novas negociações. Israel e os palestinianos não têm negociações há mais de uma década.

A União Europeia reiterou num comunicado da semana passada que apoia a solução de dois Estados com base nas fronteiras anteriores à guerra de 1967, quando Israel ocupou Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, além de territórios egípcios e sírios.

Milhares de palestinianos saíram esta terça-feira à rua na Cisjordânia para manifestar apoio à sua liderança. "Todos os palestinianos e todas as fações, nacionais e islâmicas, estão com o presidente Mahmud Abbas", disse o primeiro-ministro, Mohammed Shtayyeh, dirigindo-se à multidão. "Todas as ruas estão cheias (...) Esta é a resposta palestiniana", adiantou.