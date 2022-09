As crianças estão a escapar ao coronavírus. Porquê?

Há uma realidade que está a intrigar a comunidade científica: as crianças estão, ao que tudo indica, a escapar das consequências do coronavírus.

Um artigo do “Journal of the American Medical Association”, aqui citado pela “Live Science”, dá conta dessa realidade ("casos em crianças têm sido raros") e revela que a média de idades dos pacientes infetados se situa entre 49 e 56 anos.

De acordo com a “Live Science”, médicos garantem que é um padrão similar ao que aconteceu noutras ocasiões e com outras patologias, nomeadamente com varicela, sarampo, SARS e MERS. Ou seja, as crianças normalmente revelam outra resistência aos vírus ou, uma das possibilidades, o corpo delas consegue debelar a doença com mais rapidez e eficácia.

“Não compreendemos completamente o fenómeno, pode ser porque há diferenças nas respostas imunológicas das crianças em comparação com os adultos”, revelou à “Live Science” Andre Pavia, o responsável pela Divisão de Doenças Infecciosas Pediátricas da Universidade de Utah. “Uma hipótese é que a resposta imune inata tende a ser mais ativa.”

O mesmo artigo garante que, como foi noticiado, pelo menos dois recém-nascidos estão infetados com o vírus que teve origem na China. Ou seja, as crianças ou bebés não estão imunes.

Andre Pavia explicou ainda à mesma publicação que as crianças não estão menos propensas que os adultos a serem infetadas com doenças respiratórias e que, desconfia, estarão por isso a ser infetadas mas recuperam com muito mais facilidade.

Outro entrevistado, Krys Johnson, da Temple University College of Public Health, diz que as crianças afetadas até estão a revelar sinais de pneumonia viral - líquido infetado nos pulmões, por exemplo - mas que “os sistemas imunitários delas são tão robustos” que “não as expõe da mesma maneira do que a um adulto”.

Mais de 1000 mortos e 43 mil infetados

O coronavírus, que teve origem em Wuhan, na província de Hubei, China, já matou mais de 1000 pessoas e infetou, pelo menos, outras 43 mil. Em Portugal foram registados seis casos suspeitos (todos negativos) e continuam em quarentena 20 pacientes (18 portugueses e dois cidadãos brasileiros).

O diretor de Medicina de Saúde Pública da Universidade de Hong Kong disse esta terça-feira ao jornal “The Guardian” que mais de metade da população mundial poderia estar em xeque caso o coronavírus não seja contido. A diretora-geral de Saúde de Portugal sugere prudência.

“Não basta fazer uma previsão do número de pessoas que poderá ser atingido”, disse esta manhã à Rádio Observador Graça Freitas. “Têm de perceber esse número e em quanto tempo. Que taxa de reprodução da doença, com que taxa de transmissão, com que taxa de letalidade? Tudo isto são variáveis que têm de ser estudadas e analisadas. Nós fazemos o que podemos com a informação que temos.”

A diretora-geral de Saúde comentou ainda os dois casos suspeitos que deram negativo na segunda-feira, nos hospitais Curry Cabral e São João, em Lisboa e Porto. “Essas pessoas estão a ser acompanhadas para a patologia que as levou aos cuidados de saúde. Vão ser acompanhadas e a equipa médica decidirá se continuam em internamento ou se têm alta. Sabemos que estão estáveis e que não têm uma infeção com o novo coronavírus. As medidas de isolamento, que foram impostas e tomadas ontem [segunda-feira], não são necessárias”.