Migrações. Resgatadas 119 pessoas de duas embarcações ao largo da Andaluzia

O Salvamento Marítimo de Espanha resgatou esta segunda-feira 119 imigrantes que viajavam em duas embarcações intercetadas no mar de Alboran, costa da Andaluzia, onde prosseguem as buscas de uma terceira balsa com 67 pessoas a bordo. Um porta-voz do Salvamento Marítimo referiu que pelas 10h08 uma organização não-governamental alertou sobre a saída de uma balsa com 60 pessoas (43 homens, 16 mulheres e um menor) da zona de Bouyafar, em Marrocos.

O centro coordenador de Almeria assumiu as operações de busca e mobilizou um avião Sasemar 101, uma embarcação Salvamar Gienah e um navio patrulha da Armada francesa. Posteriormente, o Salvamento Marítimo recebeu um alerta de outra embarcação e o avião detetou as duas balsas, a primeira com 60 pessoas a bordo e a segunda com 59 pessoas, onde se incluíam 10 mulheres e quatro crianças.

Foi ainda detetada pelo avião uma terceira embarcação, com 67 pessoas. Em paralelo, as autoridades marroquinas resgataram outros 61 migrantes de uma embarcação, que foi reenviada para Nador, em Marrocos.