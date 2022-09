Irmão de ex-Presidente argelino Bouteflika condenado a 15 anos de prisão

Said Bouteflika, irmão do ex-Presidente argelino deposto Abdelaziz Bouteflika, e dois chefes dos serviços de informações foram esta segunda-feira condenados a 15 anos de prisão por um tribunal militar, por conspiração contra o exército e o Estado, segundo fontes judiciais.

"Said Bouteflika, o general (Athmane) Tartag e general (Mohamed Lamine) Mediene foram condenados a 15 anos de prisão, confirmando o veredito de um tribunal de primeira instância", disse Boudjemaâ Guechir, advogado do quarto coacusado, Louisa Hanoune, secretária-geral do Partido dos Trabalhadores (trotskista).

Hanoune, condenada em primeira instância a 15 anos de prisão, viu a sua sentença reduzida a três anos de prisão, incluindo nove meses de prisão efetiva, pelo que será agora libertada, disse Guechir.

Said Bouteflika, de 62 anos, é irmão e foi um dos principais conselheiros de Abdelaziz Bouteflika, durante o seu mandato como Presidente (1999 e 2019), a que renunciou no meio de uma onda de protestos populares.

O Ministério Público argelino tinha pedido 20 anos de prisão contra Saïd Bouteflika, e os dois antigos chefes dos serviços de informações e uma responsável política. Os quatro acusados, que se encontram detidos desde maio de 2019, foram condenados a 15 anos de prisão em setembro por um tribunal militar da Argélia, acusados de "conspiração" contra a autoridade militar e a autoridade do Estado.

O julgamento em segunda instância começou no domingo no tribunal de militar de recurso de Blida, cerca de 50 quilómetros a sul de Argel, e foi hoje retomado numa sessão à porta fechada.