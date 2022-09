Governo britânico considera ponte entre Escócia e Irlanda do Norte mas há um mar de despojos militares no caminho

A ideia não é de agora, mas ganhou força este fim de semana com uma história do jornal “Mail on Sunday”. Na tradicional conferência de imprensa diária com os jornalistas, um porta-voz do Governo britânico acabou por confirmar, esta segunda-feira, que o plano para a construção de uma ponte entre a Irlanda do Norte e a Escócia é real e está a ser seriamente avaliado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson. “Há trabalho a ser feito no sentido de olharmos para ideias sobre a construção desta ponte. É algo que está a merecer séria consideração”, disse o porta-voz, citado pelo jornal “The Guardian”.

Os planos divulgados pelo “Mail on Sunday”, entretanto reproduzidos no resto da imprensa e, até agora, sem desmentidos por parte Governo, mostram que a ponte seria construída entre Portpatrick, no litoral oeste da parte central da Escócia, a que está mais perto da ilha da Irlanda, e Larne, um porto na parte oriental da Irlanda no Norte. O plano mostra também que esta ligação teria dois níveis, um para carros e outro para a passagem de comboios. Uma parte da travessia pode até vir a ser feita através de um túnel, isto porque a meio caminho entre a Escócia e a Irlanda do Norte fica a fossa de Beaufort, um local onde foram depositadas toneladas de material bélico proveniente de ambas as duas grandes guerras, incluindo despojos radioativos, e por isso é preciso que os engenheiros encontrem forma de circundar o problema. Sem retirar da equação a possibilidade de que os pilares da ponte venham a repousar em cima de toneladas de bombas da Segunda Guerra Mundial, é pouco provável que o projeto venha sequer a ser discutido de forma mais séria.

Devido à sua profundidade e proximidade ao porto militar de Cairnryan, Beaufort tornou-se o maior depósito de despojos militares do Reino Unido. Em julho de 1945, 14.500 toneladas de foguetes de artilharia de 130 milímetros cheios de fosgénio, um gás incolor altamente tóxico, foram lançados na barragem de Beaufort. O Ministério da Defesa estima que existam mais de um milhão de toneladas de munições no fundo deste pedaço de mar.

Uma história antiga

O alerta dos ambientalistas - e o medo das populações - é uma história com décadas. Textos publicados há cerca de 25 anos, entre 1994 e 1997, e agora disponíveis nas edições online de jornais como o “Irish Times” ou na revista “New Scientist”, contam a história de uma luta antiga. Documentos oficiais secretos trocados entre o Governo escocês e o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação, datados da década de 1950, mostram que pode haver duas toneladas de resíduos radioativos despejados nesta fenda mas os números reais não são conhecidos. Em 1996, escreve o “Irish Times” numa história publicada no ano seguinte, um relatório encomendado pelos Governos irlandês e britânico confirmou que mais armas foram ali depositadas do que aquilo que anteriormente tinha sido tornado público - e alguns desses materiais nem sequer teriam sido largados nas zonas designadas para o efeito.

Os documentos, descobertos no Escritório de Registos Públicos em 1997, revelam que a Escócia autorizou o despejo de resíduos nucleares “de nível reduzido de concentração” de empresas privadas, incluindo a empresa de fabrico de arsenais bélicos Ferranti, durante a década de 1950 e o início da década de 1960. No entanto, o Governo britânico não sabe os detalhes exatos dos materiais despejados ou das quantidades. Este problema tornou-se literalmente visível quando algumas destas munições começaram a dar à costa nas praias da Escócia e da Irlanda do Norte em 1995, aquando da instalação do gasoduto Escócia-Irlanda do Norte (SNIP, na sigla em inglês).

Mas a vontade política parece estar a prevalecer. Boris Johnson disse na sua campanha para primeiro-ministro que uma das suas prioridades é o investimento em infraestruturas que “fortaleçam as ligações entre os países da União” e o projeto para esta ponte não tem uma forte oposição política nem do lado escocês nem do lado dos irlandeses. O problema é mesmo o valor do investimento - em apenas cinco meses as estimativas do Governo passaram de 15 mil milhões de libras para 20 mil - e as outras prioridades que os Governos da Irlanda do Norte e da Escócia consideram mais urgentes que a construção dessa ligação. Nicola Sturgeon disse, em resposta à notícia, que não fecha a porta a nenhuma ideia mas apontou várias dificuldades, entre elas o local e a questão do material bélico. “Suspeito que é apenas mais uma manobra de diversão por parte de Boris Johnson”, disse a primeira-ministra escocesa.

Pontes e túneis vários

Em termos de distância - cerca de 32 quilómetros - não seria a ponte mais longa construída sobre água no mundo. A enorme ponte que liga Hong Kong a Zuhai e a Macau tem 48,3 quilómetros sempre sobre água e um galardão do Guinness para o provar.

Uma fonte do Governo escocês descreveu à BBC a proposta da ponte como "uma ilusão" e "o habitual turbilhão de fumaça" de Boris Johnson. Já Alan Dunlop disse ao Channel 4 que nestas coisas há sempre "opositores" mas que esta construção pode ser “potencialmente tremenda para o país” e “mostrar como somos um país com visão e pensamento focados no futuro", disse ele.

Uma das opções a serem consideradas neste momento é que a ponte que se transforme em túnel, antes de reverter para uma ponte de novo. Num outro plano em apreciação, a ponte sairia do litoral escocês, passaria por cima da fenda, e depois tornar-se-ia um túnel nos últimos quilómetros antes de entrar na Irlanda do Norte.

Boris Johnson tem um apreço especial por pontes, de entre todas as obras de arquitetura e engenharia. Uma investigação de Mathew Weaver, do “Guardian”, foi esta segunda-feira recuperada pelo diário britânico e mostra que algumas das ideias de Boris Johnson se revelaram desastres financeiros. O projeto gorado que mais tinta fez correr foi a “ponte jardim”, um plano de Johnson quando ainda era presidente da Câmara de Londres cujos estudos de viabilidade custaram aos contribuintes 40 milhões de libras. Essa ponte nunca foi construída.