Biden diz que Buttigieg não é Obama, Buttigieg responde que Biden também não é

O ex-mayor de South Bend e candidato à nomeação democrata para as eleições de novembro nos EUA, Pete Buttigieg, respondeu este domingo ao comentário do antigo vice-Presidente e também candidato, Joe Biden, de que Buttigieg não é Barack Obama.

“Bom, ele tem razão, não sou. E ele também não é. Nem é nenhum de nós que concorremos à presidência”, disse o ex-presidente de Câmara. “Isto não é 2008, é 2020 e estamos num novo momento apelando a um tipo diferente de liderança”, acrescentou, em entrevista à CNN.

Numa tentativa de inverter a tendência recente de perda, após o quarto lugar nas primárias do Iowa no início da semana passada e uma performance sem brilho no debate de sexta-feira, Biden atacou Buttigieg numa ação de campanha no sábado. “Oh! Vamos lá... Este tipo não é um Barack Obama”, atirou o antigo vice-Presidente.

Obama era “um caso diferente”

Em declarações à ABC no domingo, Biden reiterou que Obama era “um caso diferente”. “Barack Obama vinha de um grande estado, era um senador dos EUA e tinha uma visão clara de como pensava que o mundo devia ser e assim por diante. Por isso, era uma situação muito diferente”, sublinhou.

Em resposta aos comentários de Biden, os apoiantes do antigo mayor acusaram o ex-vice-Presidente de desprezo pelos habitantes das cidades pequenas e compararam os seus ataques às críticas de Hillary Clinton a Obama pela sua experiência limitada quando os dois concorriam nas primárias democratas em 2008.

Biden, que durante muito tempo liderou as sondagens nacionais, sofreu um duro revés na última semana. O antigo vice-Presidente de Obama tenta sobreviver ao resultado, dizendo que Buttigieg e Bernie Sanders são escolhas arriscadas, devido à relativa inexperiência do ex-mayor e às posições muito à esquerda do senador do Vermont.

Durante a entrevista à CNN, Buttigieg deu os parabéns a Sanders pela sua prestação no Iowa. O ex-mayor conseguiu assegurar uma liderança por uma curta margem sobre o senador.

Próxima paragem: New Hampshire

Com os olhos postos nas primárias de New Hampshire, que decorrem já esta terça-feira, Buttigieg e Sanders tentam distanciar-se dos restantes nove candidatos à nomeação democrata que tentará impedir um segundo mandato de Donald Trump. Depois deles no Iowa ficaram a senadora do Massachusetts Elizabeth Warren, Biden e a senadora do Minnesota Amy Klobuchar.

Na sexta-feira, aconteceu mais um debate democrata, o oitavo numa longa maratona que se iniciou em junho do ano passado e que tem servido para se perfilarem os candidatos com mais hipóteses e afastarem os outros. O número inicial de candidatos chegou a ultrapassar as duas dezenas.

O milionário Michael Bloomberg, ex-mayor de Nova Iorque, só entrou na corrida em novembro e ainda não participou em qualquer debate nem nas primárias do Iowa.